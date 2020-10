"Klima for kids" kan opleves på Forbrændingen via Live for børn. Pressefoto

Er du til fed rock, spade og en tung stortromme?

Live for børn laver igen familiekoncert Børn to be wild - 'Klima for kids'

Albertslund Posten - 04. oktober 2020 kl. 07:05 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Så tag far og mor i hånden og kom I forbrændingen når 'Live for børn' for første gang præsenterer en vaskeægte rockkoncert for børn. Det sker søndag 11. oktober kl. 15 på Forbrændingen.

Det nye show "klima For Kids" er et rockshow for børn, hvor klimaet tages under kærlig behandling, og man får snakket lidt om det der bilkørsel, plastiksvineri, olie og benzin. Heldigvis snakkes der ikke om støjforurening - for her kunne der blive problemer. Live for børn laver nemlig rigtig rockmusik for rigtige børn.

'Børn To Be Wild's' mission se seneste 12 år har været at spolere den klassiske musikopdragelse så meget, at mors vinkælder blev beklædt med æggebakker, så der kunne spilles rigtig rockmusik for rigtige børn - og ikke mindst at børn og voksne får mulighed for at opleve en morsom koncert sammen.

Aldersgruppe: ca. 4 - 10 år.

Vi passer på hinanden

Det skal være trygt at gå til koncert, derfor har Live for børn stor fokus på at holde afstand, fra man står i kø, under koncerten og til man går hjem igen.

Fra man kommer til man går, bliver man guidet til at overholde de regler vi arbejder under, fx at alle sidder ned på anviste pladser.

Billetter: www.forbrændingen.dk