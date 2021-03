Se billedserie Ved valget i 2017 var det kun to ud af tre i Albertslund der satte kryds. Her fra Herstedvester Skole. Arkivfoto: brie.

Er du klar til valg: Politikerne vil have flere ud at stemme - men hvordan?

Politikere er enige om at sætte en indsats i gang for at øge valgdeltagelsen til kommunalvalget. Et forslag om at søge om en valgbus blev vedtaget, men mødte også kritik

Ved kommunalvalget i 2017 stemte to ud af tre albertslundere, lig med 66 procent. Til sammenligning ligger valgdeltagelsen til folketingsvalgene gennemsnitligt omkring 83 procent.

Det tal er ikke godt nok, og derfor skal der nu sættes en indsats i gang for at højne valgdeltagelsen ved det næste kommunal- og regionsvalg, der finder sted 16. november i år.

Det var kommunalbestyrelsen enig om på sit seneste møde. Men det gode spørgsmål er hvad der skal til, og her var der ikke fælles fodslag.

Mens politikerne i samlet trop besluttede at sætte administrationen til at udarbejde et projekt for at få stemmeprocenten op, var der meget blandede holdninger til et forslag om at forsøge at få en valgbus til Albertslund.

Nemt eller socialt? Forslaget var stillet af Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet, og det blev vedtaget med støtte fra Socialdemokratiet.

Det er en ordning som Folketinget har bevilget 5 millioner kroner til, og hvor kommunerne kan søge gennem en pulje. Valgbussen skal kunne indsamle brevstemmer, og partierne bag forslaget begrunder det med, at Albertslund ligger under landsgennemsnittet for valgdeltagelse, og at der er stor spredning i forskellige dele af kommunen.

"Derfor er puljen oplagt at søge, med henblik på at udvikle et set-up der kan øge valgdeltagelsen også i såkaldte tæt befolkede områder, for eksempel i form af valgbus til indsamling af brevstemmer", lyder det i forslaget.

Nils Jul Gjerlev (Kons.) lod forstå, at hans deler ønsket om at få hævet valgdeltagelsen. Men henviste til udtalelser fra valgforsker Kasper Møller Hansen om emnet:

"Han siger, at det handler ikke om at gøre det nemt, men at gøre det socialt. Effekten af at tage sine børn med første gang man skal stemme, det virker i mange år frem. Det her forslag med en valgbus er lavet til kommuner hvor folk bor langt væk. Vi kan ikke være bekendt at lade Albertslund være med her."

Skal oplyse mere Men Helge Bo Jensen (Enh.) fastholdt forslaget:

"Vi er forpligtet til at gøre det så nemt som muligt. Valgdeltagelsen er faldet lidt i Albertslund. 21.000 kan stemme, men kun 14.000 gør det. Vi kunne godt tænke os at inddrage de unge mere i de demokratiske processer. At gøre det nemmere at brevstemme er et godt sted at starte."

Allan Høyer (DF) og Sofie Amalie Blomsterberg (V) var også kritiske overfor forslaget. Sidstnævnte slog et slag for, at kommunalbestyrelsen i stedet gør mere for at oplyse om det politiske arbejde.

Steen Christiansen (Soc.) ville gerne støtte forslaget, men havde også forbehold:

"Hvis det er sådan, at der er mulighed for at få en valgbus der kan understøtte valgdeltagelsen, giver det god mening. Men vi har lidt skepsis overfor det som puljen først og fremmest er tiltænkt. Men vi kan da godt gøre forsøget."

Leif Pedersen (SF) glædede sig over, at der var enighed bag at sætte et konkret projekt i gang for at højne valgdeltagelsen.

Administrationen blev bedt om at udarbejde et forslag, der skal ligge klar til mødet i juni.