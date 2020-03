Helge Bo Jensen finder 225-timers kravet dybt asocialt og helt urimeligt i den nuværende situation. Arkivfoto

Enhedslisten kræver corona-hjælp til udsatte

225-timers reglen bør sættes ud af kraft, så længe corona-krisen hærger, siger Enhedslisten, der vil have Albertslund til at lægge pres på regeringen.

Albertslund Posten - 31. marts 2020 kl. 07:12 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I den aktuelle corona-situation er der lavet hjælpepakker til både arbejdsgivere og arbejdstagere. Derudover er dagpengeperioden og sygedagpengeperioden for både ledige og syge blevet forlænget med tre måneder.

"Derimod har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering den 26. marts 2020 udtalt, at 225-timers reglen fortsat gælder. 225-timers reglen går ud på, at mennesker på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, skal have optjent mindst 225 timers ustøttet arbejde inden for de sidste 12 måneder for ikke at blive trukket i den månedlige ydelse", siger Enhedslistens Helge Bo Jensen. Han finder det urimeligt:

"I forvejen er 225-timers kravet dybt asocialt og i Enhedslisten kæmper vi for at få reglen helt væk. Lige nu virker det så helt og aldeles urimeligt, at en stor gruppe af vores allermest udsatte borgere skal rammes ekstra hårdt i en situation, hvor der stort set ikke er noget arbejdsmarked at stå til rådighed for. Det gælder både for de mennesker, der i disse uger falder for 225-timers reglen, som de der får ekstra store problemer med at optjene de nødvendige timer senere på året.

Derfor foreslår vi, at Albertslund Kommune hurtigst muligt retter henvendelse til regering og folketing med en kraftig opfordring til, at også 225-timers reglen suspenderes i samme periode, som rådighedsforpligtelsen for andre grupper er sat ud af kraft."