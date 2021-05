Forslag om at kommunen i forbindelse med alt nybyggeri skal gøre investorerne opmærksomme på, at boliger er helårsboliger med bopælspligt, blev ikke vedtaget af kommunalbestyrelsen. Arkivfoto: brie

Enhedslisten: Krav om at boliger skal bruges til beboelse

Forslag fra Enhedslisten blev ikke vedtaget. Flertallet i kommunalbestyrelsen mener, der kan være mange forskellige grunde til, at investorer vælger at have lejligheder stående tomme i kortere eller længere perioder

Albertslund Posten - 24. maj 2021

Skal kommunen kræve, at nye boliger i Albertslund rent faktisk også bruges til beboelse?

Ja, mener Enhedslisten, som på det seneste kommunalbestyrelsesmøde stillede forslag om, at kommunen ved fremtidige nybyggerier skal kræve, at der er bopælspligt.

Nej, mente flertallet. Det skal en kommune ikke blande sig i. For der kan være meget forskellige årsager til, hvorfor investorer kan vælge at have tomme lejligheder.

Hoteldrift eller spekulation Helge Bo Jensen (Enh.) uddybede forslaget:

"Det har vist sig, at der er mange byggerier - især i storbyerne - der ikke lejes ud eller bruges til en slags hoteldrift eller bare spekulation. Også i Albertslund er der boliger, der ikke bruges til beboelse.

Folketinget har imidlertid vedtaget en lov om midlertidig regulering af boligforholdene. Loven giver kommunerne mulighed for at stoppe denne trafik, og betyder at ejeren af en bolig, der i en lokalplan er fastlagt til helårsbolig, skal sørge for, at boligen tages i brug til helårsbeboelse"

Denne lovændring foreslog Enhedslisten, at Albertslund kommune benytter sig af.

Samtidig ønskede Enhedslisten en kortlægning af boliger i Albertslund, der ikke bruges til beboelse.

Vidtgående indgreb Steen Christiansen (Soc.) syntes, at det ville være et meget vidtgående indgreb overfor private udlejere at påbyde dem at tage imod udlejere, som kommunen anviser til deres ejendomme.

"Det synes vi ikke, man skal. Vi tror heller ikke loven er beregnet til særlige tilfælde og ikke til en generel regulering af tomme boliger. Det er i orden at få kortlagt tomme boliger - den del af forslaget kan vi godt stemme for", sagde borgmesteren.

Koboltminer i Congo "Vi er enige med borgmesteren og kan ikke tiltræde", sagde Allan Høyer (DF) og begrundede:

"Hvad bliver det næste? Skal vi forbyde folk at købe el-biler, fordi masser af børn arbejder i koboltminerne i Congo for at udvinde litium til batterier til elbiler? Hvor går grænsen?"

"Vi kan heller ikke tiltræde", understregede Lars Gravgaard Hansen (K).

"En af de ting, som Albertslund mangler, er nye arbejdspladser og en styrkelse af vilkårene for erhvervslivet. I den forbindelse er det almindeligt, at der kommer forskere og andre til, der midlertidigt kan have bopæl i boliger, som virksomhederne har stående tomme til det samme".

Boliger skal bebos Leif Pedersen (SF) gjorde det kort:

"Vi kan godt støtte. Det giver god mening, at alle boliger i Albertslund er helårsboliger og derfor skal bebos", sagde han.

"Jeg forstår ikke, at I hellere vil have tomme boliger end at give dem til de borgere, der har behov for det", sagde Helge Bo Jensen og fortsatte: "Hvis vores forslag bliver stemt ned, vil vi fremover i alle sager om lokalplaner stille det som ændringsforslag. Det vil vi så gøre med stor fornøjelse".

Ikke så firkantet "Man kan ikke stille det så firkantet op", svarede Allan Høyer Helge Bo Jensen. "De tomme boliger er jo ikke boliger, som almindelige lønmodtagere har mulighed for at betale. Her er tale om boliger, som virksomhederne har stående og bruger til midlertidig beboelse, når de f.eks. har gæster eller forskere fra udlandet. Hvis en investor mener, de har råd til at betale for at have tomme boliger, skal vi ikke blande os i det".

Og Lars Gravgaard Hansen supplerede:

"Det handler jo ikke om, at nogen bygger 10.000 lejligheder i Albertslund og lader dem stå tomme. Det handler om, at lejlighederne kan bruges til gæster, eller det kan være lejligheder, der er svære at leje ud".

Herefter var der afstemning.

Forslagets første del handlede om, om at forvaltningen pålægges at indarbejde den nye lov i lokalplanen i forbindelse med alle nybyggerier, så det fremgår, at boligerne er helårsboliger med bopælspligt.

Forslaget blev nedstemt. Enhedslisten og SF stemte for. Resten imod. Alternativet deltog ikke i mødet.

Forslagets anden del blev enstemmigt vedtaget.

I forhold til den eksisterende boligmasse skal ske en kortlægning af antal boliger, der ikke benyttes til beboelse (fx. ved sammenligning af BBR og CPR-registreringer).