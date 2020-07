Se billedserie Gryden med urter er i kog, mens børnene bager fladbrød over bålet. Foto: Jørgen Brieghel

En uge i vikingeland med sprit og håndvask

Årets sommerferieaktiviteter i Vikingelandsbyen er anderledes end normalt. Men selvom corona sætter sit præg på det hele, lykkes det alligevel at give børnene gode oplevelser

Albertslund Posten - 13. juli 2020 kl. 06:36 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rundt omkring bålet sidder børnene og bager fladbrød over den åbne ild. I midten hænger den store gryde. Her koger urter og grøntsager, og snart skal fiskestykkerne i.

Under halvtaget hakkes der løg og stødes groft salt fint i en træmorter.

Middagen forberedes, og alt ser faktisk helt normalt ud. Sådan som man forventer det, når Vikingelandsbyen holder sommerferieuger for skolebørnene i Albertslund.

Men det er ikke helt normalt.

Corona i vikingeland Ovre ved smedjehuset står store plastikdunke med vand og masser af beholdere med sprit. Jo, corona er også kommet til vikingerne.

"Vi har ikke kunnet afvikle vores normale aktiviteter for skolebørn i hele foråret på grund af corona-restriktionerne. Men nu kan det lade sig gøre. Vi har tilbud for børnene i to uger her i sommerferien, og der er 16 på hvert hold", fortæller Maria Ojantakanen, souschef i Vikingelandsbyen.

"Vi bruger en del tid på at spritte af, vaske hænder og sige: "Husk nu at holde afstand". Og der skal vaskes meget op og ryddes mere op end normalt. Og så skal man hele tiden tænke sig om. Men børnene er nu ret gode til selv at gøre det. De har lært om corona!".

To hold Holdene er delt op ti to. Det ene hold laver mad i landsbyen, og det andet går i skoven, hvor der skal fældes træer og afpilles bark.

"Børnene bager fladbrød, vi har spist kyllingesuppe, og i dag er der gang i en fiskesuppe. Vi har også haft gang i jordovnen, hvor vi har lavet det, der på fransk ville kaldes "tarte flambée". Fredag er store dystedag, hvor børnene skal dyste i forskellige vikingefærdigheder. Normalt kommer forældrene og ser på den sidste dag. Men det har vi droppet i år på grund af corona", siger Maria Ojantakanen.

Fælder et egetræ På den anden side af landsbyen er en snæver indgang til Vestskoven. Man går langt af den smalle sti, inden man lader sig lokke af lyden af børn der taler højt og høje hug med en vikingeøkse.

Et af de store egetræer skal fældes. Det er en stor opgave, for træet er lige så gammelt som Vestskoven - cirka 50 år.

"Det skal bruges til tømmer. Det mangler vi i landsbyen", fortæller Kristian Blicher Jepsen. "Det er min sidste uge i Vikingelandsbyen, og så synes jeg, et af de store træer skal fældes".

Han fortæller børnene, hvordan man med fingrene måler på træet, så det rette snit lægges - først på den ene side, så den anden. Træet skal falde rigtigt. Sikkerheden er i højsædet.

I en lysning sidder flere børn i solen. De snitter i træ. En ske, en rune. Hvad der falder dem ind.

Genoptager skolebesøg "Når vi har afviklet de to uger her, holder personalet sommerferie", fortæller Maria Ojantakanen. "Efter sommer håber vi at kunne genoptage de skolebesøg, vi normalt har".

Maria plejer at lave sjov med, at skolebørnene er landsbyens trælle! Så slemt er det naturligvis ikke. Men ingen tvivl om, at fraværet af børnenes arbejdskraft i foråret har kunnet mærkes i Vikingelandsbyen.

For børnene bidrager i højgrad til stedets daglige drift - på deres helt egen måde.

Og der er jo en del af selve meningen med projekt Vikingelandsbyen.