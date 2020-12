Cæcilie Mølck Nilsson med kunstnernavnet Sille Nilsson har Albertslund i sine rødder. Billedet er taget i Silles lejlighed, hvor det nye album er indspillet. Foto: Bobby Mandrup

Send til din ven. X Artiklen: En omvej i musikken blev til Sille Nilssons første album på dansk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En omvej i musikken blev til Sille Nilssons første album på dansk

Sille Nilsson har rødder i Albertslund og er efter flere engelsksprogede udgivelser klar med sit første album på dansk

Albertslund Posten - 31. december 2020 kl. 08:10 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Du kender hendes musik fra radioen og streamingtjenesterne. Cæcilie Mølck Nilsson med kunstnernavnet Sille Nilsson har Albertslund i sine rødder. Hun er opvokset på Galgebakken og har to engelsksprogede album-udgivelser bag sig.

Nu er hun klar til at sende sit første dansksprogede album på gaden. "Sig En Lyd" hedder albummet.

Så blev der stille Den 29-årige sangskriver og artist har gjort sig bemærket på P4 og er blevet streamet millioner af gange på Spotify. Men så blev der stille.

Sille Nilsson slukkede for omverdenen og for alle de planer, hun havde lagt, for at værne om sit eget forhold til musikken.

Omvejen uden om den travle musikbranches forventninger om konstant aktualitet og aktivitet på sociale medier førte til en genfundet glæde til den sangskrivning, der har været en del af Sille Nilsson lige siden hun var barn.

Omvejen blev til Sille Nilssons første album på dansk, indspillet i hendes lejlighed med vinduet stående åbent og med de lyde og muligheder, hun havde ved hånden. Følelser, stemninger og ord har fået lov til at være bærende fremfor tekniske forhold.

"Måske er det her mit første album, man slår sig på. Det er ikke pakket ind eller indspillet i et fancy studie. Jeg har beholdt alt hvad der havde den rigtige stemning og følelse og derfor er det ikke perfekt som så meget andet popmusik i dag," siger Sille Nilsson.

Pop og intensitet Fra det kommende album har singlerne "Omvej" og "Hvorhen" allerede fået en varm modtagelse på P4 og P5 og er blandt GAFFA's "Bedst lige nu".

På albummets i alt 11 numre, der rummer både store iørefaldende pop-produktioner og intense live-optagelser, dykker Sille Nilsson på sin rejse ind i det danske sprog længere ind i sine egne forsvarer, hudløse usikkerheder og store drømme.

Det sker med en rørende umiddelbarhed og et hårrejsende nærvær. På numre som "Stjerne", "Flydende" og "Skygger For Alt" skildres det svære i at holde fast i andre uden at miste sig selv. På numre som "Hvorhen" og "Gemmeleg" hvordan nærværet og kærligheden synes at komme og gå af sig selv - og afslutningsvis på "Når Vi Hænger Her" hvordan man hængende i frit fald indser, hvordan man skulle have holdt fast.

"Jeg er skrækslagen for at slippe albummet løs efter at have holdt musikken for mig selv så længe. Jeg tror også, at de her sange er de mest personlige, jeg har skrevet, og det føles bare mere sårbart at "sige en lyd" på dansk", fortæller Sille Nilsson om albummet, der udkommer 29. januar.