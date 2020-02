En halv million nye træer skal plantes i Albertslund de kommende år

Der skal plantes en halv million nye træer i Albertslund i de kommende år. Det har kommunalbestyrelsen netop besluttet. Billedet her viser nogle af Vestskovens ældre træer omkring Vikingelandsbyen. Foto: Arkivfoto: brie

Det skal gøres til en folkesag, ligesom ved Vestskovens spæde start, når der skal plantes træer for at gøre en indsats for klimaet

Albertslund Posten - 14. februar 2020 kl. 06:00 Af Jørgen Brieghel

En halv million nye træer skal plantes i Albertslund. Det har et stort flertal af kommunalbestyrelsen besluttet.

Forslaget bunder i et udspil fra Agenda Centeret om at plante en halv million flere træer i og omkring Albertslund kommune - som et bidrag til at binde CO2 og et element og signal i forhold til klimakrisen.

Udspillet er blevet til et politisk forslag af Enhedslisten og De konservative i samarbejde. Siden er Socialdemokratiet og SF også blev medforslagsstillere.

Helge Bo Jensen (Enh.) startede debatten:

”Tak til De konservative og de andre af jer, der har taget positivt imod idéen. Begrundelsen for forslaget er, at udfordringerne på natur- og klimaområdet er store. Bare se vejret i januar. Mere skov er mulighed for at lagre mere CO2, og når det fældes og bruges til byggeri, kan der lagres endnu mere. Desuden kan vi vel alle godt lide mere natur. Og der er blevet mindre biodiversitet, så det skal vi have mere af. Vi skal i gang med konkret handling”, sagde Helge Bo Jensen.

”Det er vigtigt med så bredt et samarbejde som muligt på det her område. Forslaget er en opbakning til Agenda Centerets idé om en halv million flere træer. Vi skal påvirke Vestskoven. Det hele skal ikke plantes til, og vi skal have en forvaltning, som er mere hensyntagende til naturen og biodiversitet. Målet er endeligt at påvirke regering og folketing, så statsskovvæsenet også kan skifte spor”.

En folkelig sag Lars Gravgaard Hansen (Kons.) var glad for, at så mange kan støtte forslaget, og for at Naturgruppen støtter det.

”Vi vil gerne gøre træplantningerne til en folkelig sag, og håber Agenda Centeret eller Naturgruppen vil være motor i det. I stil med folkesagen ved Vestskovens start. Albertslund er i gang med byfornyelse, og der vil ryge en del træer. Derfor vil det her forslag sørge for, at der kommer nye til”, sagde Lars Gravgaard Hansen.

Kenni Flink (Alt.) sagde, at Alternativet også havde sagt ja til at støtte forslaget. Han efterlyste til gengæld en kommunal medfinansiering og henviste til Alternativets tidligere forslag om en klimafond.

Leif Pedersen (SF) var enig i, at det her skal gøres til en folkesag:

”Vi sparker en åben dør ind, fordi der allerede er gang i projektet. Mange kræfter er allerede i gang i form af kortlægning af de mulige arealer. Det her skal være en folkesag, og desuden skal vi også tænke flere træer ind i byen. Inde i boligområderne. Der har været en tendens til at fjerne træer, fordi det er lettere at vedligeholde med maskiner uden træer”, sagde han.

Øregas Allan Høyer (DF):

”Det er et fint forslag, men lidt noget øregas. Det handler vel reelt om at klimakompensere for vores dårlige samvittighed. Det ville være bedre at støtte organisationer, som planter træer i de lande, der har meget CO2 udledning. Nok ikke lige Albertslund. Vi kunne jo starte med at bevare træerne på radiogrunden. Vi undlader at stemme”, tilkendegav Allan Høyer.

Venstres Sofie Amalie Blomsterberg ville også undlade at stemme:

”Hvis folk vil plante træer, så er det fint. Men jeg savner noget om finansiering og tidshorisont. Måske skulle vi overveje at plante træer i andre lande. Det er nok billigere, men giver selvfølgelig ikke træer her i byen. det her er en nem måde at komme i gang, men træplantning er nok ikke hele svaret på klimaproblemet”, mente hun.

Paw Østergaard Jensen (Soc.) var skuffet over, at ikke alle kunne enes om at plante træer:

”Men så må vi være klimatosser for os selv”, sagde han. ”Jeg tror, mange fonde vil synes, det er spændende at være med til at beplante arealer. Det er godt at gå forrest, og det skal Albertslund gøre”.

Handler ikke om at få aflad Helge Bo Jensen var glad for, at Venstre vil have mere handling og mere finansiering.

”Kenni er lidt inde på det samme med et forslag om kommunal medfinansiering. Men nu er der et budgetforlig, så vi må tage det op næste gang, for naturligvis vil det koste noget. Men vi skal i gang nu. Ja, vi kan lade være med at fælde træerne på radiogrunden, men alligevel kan vi godt foreslå, at der plantes flere træer. Vi må gøre noget for klimaet nu, og det at plante træer er relativt billigt”, sagde Helge Bo Jensen.

Lars Gravgaard Hansen sagde til Venstre:

”Det handler ikke om at få aflad, men om rekreative steder, hvor der er godt at være – og at det gavner klimaet er jo godt”.

Også Leif Pedersen kommenterede Venstres udmelding:

”Måske er der mere at hente ved at plante andre steder i verden. Men hvis vi vil bidrage, så må vi tage vores egen medicin. Desuden er det svært at få opbakning til træplantninger, som man ikke kan se. Nu kommer de i Albertslund, og det styrker den folkelige opbakning til sagen”, sagde Leif Pedersen.

Herefter blev forslaget tiltrådt i enighed, idet Venstre og Dansk Folkeparti undlod at stemme.