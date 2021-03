Se billedserie Den gamle kone var onsdag på besøg i Børnehuset Roholmhaven.

En gammel kone kom forbi og spillede for børnehaverne

Børnehavebørn blev underholdt udendørs af "en gammel kone", som man måske godt kender....

Albertslund Posten - 12. marts 2021 kl. 05:56 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

En gammel kone kom forbi, og så kunne det nok være, at hun underholdt børnene i tre institutioner. Konen besøgte forleden Stensmosen og Kastanjen, og onsdag kom turen til børnene i Roholmhaven.

Den gamle kone var dybt afhængig af kaffe for at kunne huske noget som helst, men heldigvis var en enkelt kop nok for at bedre hendes hukommelse.

Når hun lige havde frisket mindet op, viste det sig, at hun faktisk kunne en hel del gamle sanglege som børnehavebørnene i Roholmhaven, Stensmosen og Kastanjen kunne få lov at lege og lære.

Den gamle kone spillede på nogle lidt mærkelige instrumenter. Hun havde også et lille dukketeater med dansende frøer, sovende bjørne og raskende ræve.

Og hvis du synes, du har set den gamle kone før, et eller andet sted, så tager du ikke fejl. Det var nemlig Maria Ojantakanen, der til daglig arbejder i Vikingelandsbyen.

Vikinger med Der er flere 'vikinger' involveret i arrangementet. Dansedukkerne er lavet af Louise Lundqvist fra Vikingelandsbyens venneforening. Det var også hende, der tegnede anden del af Risbytapetet.

"Dansedukker er en gammel norsk og finsk tradition, som jeg har samlet op ved Nordic Harp Meeting - som jo forhåbentlig bliver til noget på Birkelundgaard i oktober", fortæller Maria Ojantakanen. "Det instrument som man bruger til dem, er et strengeinstrument, der kaldes en langeleg. Det er faktisk også et gammelt dansk folkeinstrument, så det er meget muligt at traditionen også har eksisteret i Danmark en gang".

Kulturtrappen Arrangementet var en del af "Kulturtrappen", som Albertslund også i år er en del af.

Kulturtrappen handler om kunst, kultur og dannelse i børnehøjde.

Hvert halve år modtager byens skoler og dagtilbud således en kulturtrappe, som er et katalog med en lang række kulturtilbud målrettet de forskellige alderstrin.

De forskellige forløb skal i samarbejdet med årgangens lærere og pædagoger supplere den daglige undervisning og bidrage til at skabe variation for og motivation hos eleverne, så de lærer endnu mere og trives endnu bedre.

Kulturtrappen er med andre ord en politisk beslutning, der skal bidrage til det gode børneliv i Albertslund.

Kulturtrappen fortsætter hele året med masser af forskellige arrangementer for børn, og selvom vi er i en coronatid, kan de fleste arrangementer forhåbentlig afvikles alligevel.