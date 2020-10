En eftermiddag med god bluesmusik

Et spændende besøg venter, når Esben Just søndag den 1. november kl. 13 kommer til Albertslund og besøger Birkelundladen. Det lover kulturhuset Birkelundgaard.

The Second Coming er et soloshow med den musik og det budskab, som altid har kendetegnet Esben Just - den fra New Orleans og det fra hjertet.