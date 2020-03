En aften om dantes Gudommelige Komedie

Dante skrev 'Den Guddommelige Komedie' for over 700 år siden: Et fantastisk værk om verden set fra de dødes riger, om krig, kærlighed og eksil.

Hanne Roer, der er lektor på Københavns Universitet og forfatter til bogen 'Beatrice i Paradiset - En rejse i Dantes værker' fortæller.

Aftenen begynder med fællessang. Kom, vær med og bliv klogere på et litterært og filosofisk mesterværk.

Det foregår onsdag 18. marts kl. 19 på Albertslund Hovedbibliotek.

Der er gratis adgang med tilmelding på: www.albertslundbibliotek.dk