Emma og Markus glæder sig: Hørte om det nye gymnasium

Alle fire gymnasieuddannelser, et helt nyt gymnasium og elitesport var på programmet, da over 500 unge og forældre var til orienteringsaften i en stopfyldt kantine på NEXT Albertslund Gymnasium. Her kunne gæsterne høre gymnasiets rektor Trine Ladekarl Nellemann og fire elever fortælle om hhx, htx, stx og hf og det nye Vestskoven Gymnasium, der lige nu er under opførelser på Kongsholmgrunden kun få hundrede meter fra det gamle bygning. ”Vi ville rigtig gerne vise jer rundt på det nye gymnasium i aften, men byggeriet er stadig i fuld gang, så det kunne desværre ikke lade sig gøre. Alt går dog efter planen og vi flytter ind den 4. maj, og for kommende elever bliver det her, I starter til august”, lød det fra Trine Ladekarl Nellemann, mens modelbilleder af gymnasiet blev fremvist på en storskærm.

Idræt trækker

To, der kan få glæde af det nye gymnasium, er Emma Andersen Jensby og Markus Hesselholt Kristiansen fra Albertslund. De går til dagligt i 9. klasse på Egelundskolen og ser frem til at gå på et spritnyt gymnasium, hvis de vælger at søge ind.

”Det er helt klart et plus, at det er et gymnasium i helt nye, moderne rammer”, fortæller Emma.

Markus er helt enig i og fremhæver den boldbane, som bliver en del af det nye gymnasiums tagterrasse. Han går nemlig rigtig meget op i fodbold og træner tre gange om ugen i Albertslund IF. En interesse, som præger hans valg af gymnasium.

”Jeg vil gerne gå på en idrætslinje på stx, og det har de her. Jeg skal dog først på idrætsefterskole næste år, før jeg skal starte i gymnasiet”, fortæller han.

Også Emma har øjnene rettet mod idrætslinjen på gymnasiets stx-uddannelse, da hun spiller håndbold til dagligt. Hun overvejer dog også den samfundsvidenskabelige studieretning.

Mulighed for at høre mere om htx

Begge er ret sikre på, det bliver på Vestskoven Gymnasium, at deres uddannelsesmæssige fremtid ligger.

”Jeg regner helt sikkert med at starte her, så jeg skal ikke ud at besøge andre gymnasier”, lyder det fra Markus.

”Jeg er nok 90 procent sikker på, at det bliver her, jeg starter”, lyder prognosen fra Emma.

Albertslund/Vestskoven Gymnasium afholder endnu en orienteringsaften den 28. januar. Her er det specifikt htx-uddannelsen, der er på programmet.