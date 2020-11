Emma Gad - nu gider de igen

'Man skal ikke stikke servietten i knaphullet', 'Man må undgå al støj, idet man spiser', 'Lær deres børn i tide at være uafhængige af andres hjælp', 'Lad Dem ikke helt beherske af Deres telefon, men sæt den ud af virksomhed under et måltid sammen med gæster og under en samtale'. Disse - og mange flere - gode råd gav Emma Gad for lidt over 100 år siden i bestselleren Takt og Tone - hvordan vi omgås. Fru Gad rådgav ikke kun om etikette i selskabslivet, men også om god skik og opførsel i forbindelse med de mere alvorlige sider af livets forhold: Hvad siger man til én, der lige har mistet sin kone? hvordan forholder man sig til børn og eks'er i forbindelse med skilsmisse? Hvad gør man, hvis man ikke bryder sig om sin søns valg af hustru?

I 60'erne og 70'erne blev det en regel, at der ikke måtte være nogen regler. I dag er der en modbevægelse på vej, for selvom det fungerer for den enkelte at snakke i telefon under hele middagen, synes resten af selskabet ikke nødvendigvis, at det er i orden. Der er hårdt brug for manualer til det sociale liv, og det er bemærkelsesværdigt, hvor mange af Emmas gyldne leveregler, der stadig har både underholdningsværdi og relevans.