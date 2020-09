Så er der gang i testene - og dermed også undervisningen i bioteknologi. Foto: FDL.

Elever tester selv - og lærer om Corona

3.g.'ere har oprettet testcenter som en del af timerne i bioteknologi

Albertslund Posten - 24. september 2020 kl. 09:30 Af Finn Due Larsen

Er du positiv eller negativ?

Det må siges at være et af de absolut mest aktuelle spørgsmål i denne tid. Selvfølgelig ikke i betydning glad sur - men i forhold til Corona, hvor omtalen af smitte og tests fylder meget i mediebilledet.

På Vestskoven Gymnasium har en 3.g.-klasse kastet sig ud i at forene test med undervisning.

Som en del af timerne i bioteknologi har klassen i denne uge oprettet et testcenter på skolen, hvor deres kammerater kan kigge forbi og få lavet en test.

Som et led i kampagnen "Vi tester Danmark" har 3.g.-klassen iført sig mundbind og gummihandsker og udfører "prik-tests" på dem der kigger ind til testcentret.

"Det er vigtigt at sige, at det ikke er en Corona-test i normal forstand. Men en test for antistoffer, hvor man kan få målt om man har haft Corona", siger Dorte Munksgaard, som underviser i bioteknologi og har organiseret testene.

De kan udføres på godt 10 minutter, forklarer hun, og det er brugbar viden til kampagnen "Vi tester Danmark".

"Mange unge er jo smittede uden selv at vide det, og vi kan lave sådan en test på 10 minutter."

Ros til de unge Da avisen kiggede ind onsdag, var kun en enkelt testet positiv. Det bekræfter det generelle billede på gymnasiet, mener rektor, der roser eleverne:

"Vi har kun haft tre siden sommerferien, der er testet positive. Vi oplever, at de unge er rimeligt gode til at overholde retningslinjerne. Det handler også meget om, at de er bange for, at det hele bliver lukket ned igen", siger Trine Ladekarl Nellemann.

Det bekræfter nogle af de elever, som avisen talte med i testcentret:

"Det ville være ret nederen at blive sendt hjem igen", som en af dem siger.

"Det er da surt at vi går glip af introfester, og at man ikke bare kan kramme sine venner. Men så er det jo heller ikke sværere at holde afstand, hvis man vil", siger en anden.