El og gas stiger i pris - fjernvarmen falder

Pas på forbruget

"Da vinteren står for døren med stigende energiforbrug, må vi forvente, at vi ikke har set toppen af energipriserne endnu", vurderer Signe Landon fra Verdensmål Centeret. "Måske kommer de tilbage til normalen i løbet af 2022, men indtil da, er det en god ide at finde de gode gamle spareråd frem fra gemmerne. Den bedste måde at spare på varmen er, at bruge så lidt af den som muligt. Sænker du temperaturen med bare en enkelt grad, sparer du 5 % varme. Men vi skal jo også føle os godt tilpas i vores hjem, og her er mit gode råd at tage nogle uldne sokker på, for så længe vi holder vores fødder varme, vil de fleste føle sig godt tilpas med en temperatur på 20 grader. Derudover er det vigtigt at tænde for alle radiatorer i samme rum. På den måde udnyttes varmen bedst. Hold også døre lukket ind til rum med lavere temperaturer. Luft ud i kort tid med gennemtræk og ikke ved at lade et vindue stå på klem over en længere periode".