Ekstra penge skal hjælpe unge ud af corona-isolation

Der afsættes ekstra penge til opsøgende og forebyggende arbejde blandt børn og unge

Albertslund Posten - 14. maj 2020 kl. 05:26 Af Jørgen Brieghel

Corona-situationen er specielt hård ved børn og unge i Albertslund. Derfor skal der nu bruges penge på en såkaldt tryghedspakke til ekstra opsøgende og forebyggende arbejde med de unge.

Det er et forslag stillet af Socialdemokratiet, SF og De Radikale.

Forslaget blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag.

Vivi Nør Jacobsen, SF) gav baggrunden for forslaget:

"Vores store børn har været hjemme fra skole og fritidsaktiviteter i næsten ti uger nu på grund af corona. Skolen starter heldigvis nu, men der er meget andet, som ikke gør", sagde Vivi Nør Jacobsen. " Det betyder, at de unge mangler struktur og tryghed. Der er meget mindre fællesskab. Foråret er forsømt. Eksamen er aflyst, og der er ingen fester. Der er ikke mange tilbud, og vi er bekymrede for de unge"

"Bekymringen er stor. Der er unge, som gør opmærksom på sig selv. De smadrer busskure, generer folk i kanalen eller sniffer lattergas i p-kælderen. Dem vil vi gerne have på en bedre bane. Men også drage omsorg for dem, der sidder alene derhjemme og er stille. Alle unge i Albertslund skal have en håndsrækning", sagde Vivi Nør Jacobsen.

"Det skal ske via klubpædagogerne, som de unge enten kender eller kan komme til at kende. Det kan være arbejde på gadeplan eller med online tjenester og online spil som tilgang til de unge".

Se fremad "Vi er glade for at være med til at stille det her forslag.", sagde Hediye Temiz (Rad.). "Jeg håber, at hele kommunalbestyrelsen kigger fremmad i denne sag. Vi kan ikke løse udfordringerne her og nu, men skal se fremad".

Marianne Burchall (Soc.) udtrykte også bekymring for de unge:

"Det er en hård tid. Der er ingen sociale relationer, de unge er ikke sammen med kammeraterne, de er nok mere sammen med os voksne. Vi er bekymrede for, om der er unge vi taber i denne her tid. Flere bliver ensomme i denne her tid. Derfor vil vi sætte en opsøgende og forebyggende indsats. Desuden kræver Kanalgaden en større indsats", sagde Marianne Burchall.

Det er en forbedring Helge Bo Jensen (Enh.) syntes, at det var et udmærket forslag.

"Så vi støtter det. Der er grund til at være opmærksom på de unge i den her situation. Men jeg tror ikke, det her problem rækker til at løse alle problemerne på området. Det er dog en forbedring", mente han.

Danni Olsen (DF) syntes, at budgetforligspartierne skulle stå ved deres handlinger, da de vedtog at skære på klubområdet:

"Udfordringen er, at beløbet er for lille. Behovet er langt større. Udfordringen er nemlig, at det ikke er corona-relateret. Derfor har vi stillet ændringsforslag om, at de budgetforslag, der omhandler den massive besparelse på området, der blev vedtaget i budgettet tilbagerulles for 2020 og overslagsårene. For udfordringen er ikke ny. Kanalgaden og Bakkens Hjerte problemerne er ikke nye", sagde han.

Handler ikke om corona "Danni har ret", sagde Lars Gravgaard Hansen (Kons.). "Det har intet med corona at gøre. Problemet er helt anderledes, og 500.000 kr. rækker ikke. Jeg er enig i, at der skal gøres noget. Men jeg kan ikke lige forholde mig til ændringsforslaget fra DF. Så vi tilslutter os sagen her", sagde han.

Kenni Flink (Alt.) var enig med Danni Olsen og Lars Gravaard.

"Det her er dog et lille plaster på besparelserne fra sidste år. Men er det nok med 500.000 kr? Jeg kan godt tilslutte mig DF-forslaget", sagde han.

Der er sparet på området Sofie Amalie Blomsterberg (V) kunne også tilslutte sig forslaget fra DF:

"Jeg enig med Danni og Lars. Det er ærgerligt med besparelser på området. 500.000 kr. er dog bedre end ingenting. Men så skal vi have det mål, at der fremover skal tages hånd om området, så det bliver et temapunkt i fremtiden. Men vi tilslutter os ændringerne fra DF", sagde hun.

Helge Bo Jensen sagde til Lars Gravgaard, at nok er problemerne med unge kendte.

"Men corona-krisen skærper dog de problemer, vi kender i forvejen. Derfor er det fint med os, at forslaget henviser til corona. Det kan vi også stemme for, hvis DF-forslaget ikke vedtages", sagde han.

Og ændringsforslaget blev ikke vedtaget. 7 stemte for (DF, Enh., Alt. og V), 12 imod (Soc., SF., Rad.) og 2 undlod (Kons.).

Herefter blev hovedforslaget vedtaget af alle, idet DF undlod at stemme.

Pengene til forslaget sørges refunderet via den statslige refusion til merudgifter grundet Corona. Beløbet begrænses til de 300.000 idet en refusion ikke er sikret. Pengene skal således kunne tages af kassen i det tilfælde.