Ekstra Corona-rengøring også i 2021: 5,7 millioner afsat

På det seneste møde i udvalget blev det besluttet at afsætte 5,666 millioner kroner til indsatsen. Penge som det forventes at staten senere vil dække ind igen.

"Her må vi afvente den nærmere aftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen", siger borgmester Steen Christiansen (Soc.), der er formand for økonomiudvalget.

Siden marts har det været en af konsekvenserne ved pandemien er, at der er brug for ekstra rengøring i de kommunale bygninger. Albertslund er blandt flere kommuner, der har sat forskellige rengørings-indsatser i gang.

For at forebygge smittespredning skal der gøres rent i alle lokaler dagligt i især skoler og dagtilbud, med særligt fokus på kontaktflader, og hyppigere rengøring af lokaler, som anvendes af mange forskellige brugere.

Siden er indsatsen blevet forlænget 14 dage af gangen af den kommunale kriseledelse. Forud for mødet i udvalget havde administrationen indstillet, at intervallet skulle ændres til at gælde for tre måneder af gangen. Det besluttede politikerne at gå¨videre med.