Egon Olsens fængsel solgt: Det skal fængslet nu bruges til

A. Enggaard og PKA har i regi af det fælles selskab PKAE indgået en købsaftale med Freja Ejendomme, der overtog den 160.000 kvm store grund midt i Albertslund tilbage i 2016.

Albertslund Posten - 28. august 2020 kl. 08:39 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard og pensionskassen PKA har sammen indgået en købsaftale med Freja Ejendomme om det nedlagte Vridsløselille Fængsel i Albertslund, der skal transformeres til en helt ny, levende bydel med fokus på fællesskab, bæredygtighed og foreningsliv. Det oplyses i en pressemeddelelse fra PKA.

Grunden skal over den kommende årække omdannes til en bæredygtig og levende bydel, der foruden nye boliger, som tilgodeser alle aldersgrupper, skal være præget af fællesskaber og foreningsliv. Der bliver bygget et moderne bofællesskab til aktive seniorer, og parterne håber også at kunne etablere institutioner som vuggestuer og børnehaver. ”Vi ser meget frem til det videre samarbejde med blandt andre Albertslund Kommune og Freja Ejendomme om byudviklingen af området, så vi kan få skabt de rette rammer for en ny og levende bydel med attraktive boliger, fællesfaciliter og indbydende by- og uderum”, fortæller projektudviklingschef i A. Enggaard, Morten Løgsted i pressemeddelelsen.

Bygger videre på områdets kvaliteter Bydelen kommer til at bygge videre på nogle af de kvaliteter, som området i forvejen besidder, blandt andet ved at kigge på mulighederne for at transformere dele af det ikoniske byggeri. ”Sammen med A. Enggaard ser vi frem til at skabe en sammenhængende bydel med fokus på fællesskab, bæredygtighed og foreningsliv. Den kommer til at rumme boliger til alle aldre, og den skal bidrage til den omkringliggende by, så naboerne og foreningslivet i Albertslund også får glæde af området”, siger administrerende direktør i PKA, Jon Johnsen i pressemeddelelsen. Omdannelsen af Vridsløselille Fængsel bliver endnu et stort, fælles byudviklingsprojekt i rækken for A. Enggaard og PKA. Senest har parterne skudt gang i udviklingen af en ny bydel på den gamle slagterigrund i Odense, mens samarbejdet også tæller nye bydele som Brokvarteret og Skejbyen i Aarhus samt dele af det nye godsbanekvarter i Aalborg.

Arkitektkonkurrence Selvom aftalen mellem Freja Ejendomme, PKA og A. Enggaard nu er på plads, vil der gå lidt tid, før det første spadestik kan tages. Freja ejendomme og Albertslund Kommune har igangsat en arkitektkonkurrence i form af et parallelopdrag mellem 5 arkitektteams. ”De 5 forslag skal indeholde en udformning af landskab og bebyggelse, samt transformation af den bevaringsværdige del af den eksisterende bebyggelse. Det gælder bla. den berømte port, samt den gamle fængselskirke med det karakteristiske spir. Det er hensigten, at de bedste elementer af parallelopdraget skal indgå i den samlede masterplan for hele fængselsgrunden. Vi ser frem til at følge A. Enggaard og PKA realisere den fremtidige masterplan over de kommende år, og vi har stor tiltro til, at 2 så ambitiøse og erfarne aktører kan løfte denne store opgave”, siger Lisbeth Nørskov Poulsen, udviklingschef i Freja Ejendomme. De 5 arkitektteams præsenterer deres projekter i slutningen af august og i midten af september foregår der en samlet vurdering af projekterne. Forude ligger flere års tæt samarbejde frem til lokalplanerne foreligger mellem henholdsvis PKA, A. Enggaard, Freja Ejendomme og Albertslund Kommune om udviklingen af det store og yderst centrale område midt i Albertslund.

Borgmester: Rigtig glædeligt I Albertslund Kommune er man også glad for udviklingen. Borgmester Steen Christiansen siger: "Det er rigtig glædeligt, at der nu kommer yderligere gang i udviklingen af grunden med Vridsløseslille Fængsel. Med den centrale placering i hjertet af byen og de kulturhistoriske værdier er der alle muligheder for at skabe et attraktiv bydelskvarter, der viser vejen til bæredygtige boliger og nye fællesskaber, som bliver helt unikt i hovedstadsområdet. Vi ser frem til samarbejdet med de nye ejere og Freja om udviklingen af grunden".

