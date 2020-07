Se billedserie Flotte diplomer til alle. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Egelundskolens 0. klasser cyklede fra corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Egelundskolens 0. klasser cyklede fra corona

Cyklerne er kommet frem hos Egelundskolens mindste elever under corona-tiden. Her fortæller Lise Olsen, pædagog på skolen, om "At cykle fra Covid19"

Albertslund Posten - 06. juli 2020 kl. 10:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da skolerne åbnede op igen den 16. april var retningslinjerne, at man skulle have nødundervisning udenfor hver dag.

På Egelundskolen mødte 0. klasserne ind hver morgen kl. 08,30 til 12,30. De kom ind tre børn ad gangen og vaskede hænder. Hvorefter de gik ind i deres lille gruppe lokale og fik sagt god morgen til hinanden og snakkede dagens program.

Hver dag gik 11 børn fra 0 a gruppe 2. Ud i den store verden Albertslund.

I denne gruppe blev der lagt vægt på det skulle værre sjovt for alle.

Nogen havde opfundet en leg som bliver kaldt covid 19 bamse jagt, som går ud på at gå rundt i Albertslund og finde bamser i folks vinduer, hækken, taget osv.

Børnene gik på bamse matematik jagt lige fra villahusene i vest til Godthåbsparken til nede i syd. De skulle tælle bamser, lægge tal sammen og trække fra. Dagen efter havde de bamsedansk: hvad starter en hund bamse med. en kanin, farven blå osv.

De fleste af vores dage havde vi naturteknik og lavede lige fra 'hvad er Albertslundbjerget byggede af', kartoffelfælder til eventyrfortælling om hvad ved vi om tissemyrer, og lavede en mini film.

Et af børnenes ønsker i denne covid 19 var at prøve forskellige forsøg med æg, sand, balloner, vand, cola, samt hvordan laver vi CO2. Disse dage blev vi på skolen og lavede forsøg både inde og ude.

Vi gik forskellige steder rundt i Albertslund, hvor der ikke var så mange andre skoler, vuggestuer, børnehaver osv. Da alle institutioner, skoler, dagplejer også var ude hver dag. Man hilste altid pænt på hinanden, når man kom forbi. Alle vi mødte havde altid et smil på læben.

Vi fandt flere steder, hvor der ikke var nogle mennesker, og det blev til vores hemmelige steder så som i Vestskoven, Birkelundparken, Egelundparken, Hyldagergrunden samt Spejdergården.

Cyklede længere væk Da vi gerne vil længere væk fra skolen, begyndte vi at cykle rundt i Albertslund lige fra Vikingelandsbyen, Risby til Albertslundbjerget.

Flere børn var usikre i deres cyklen. Så det blev til et projekt: At kunne cykle trygt rundt i Albertslund.

Hver dag havde de 11 børn en køreklar cykel med. Cykelhjelm. Turtaske med mad og drikke. Tøj efter vejret. Der var fuld opbakning fra forældre i hele denne covid 19 tid, til alt hvad vi lavet og fandt på undervejs.

Fantastiske cykelstier Der er de mest fantastiske cykelstier rundt i Albertslund, samt mange spændende natursteder. Som f.eks. ved Spejdergården er der virkelig mange bænkebiddere, i Birkelundparken, mange sorte biller, i Spejdergården og Egelundparken er der mange sommerfugle. På Hyldagergrunden er der virkelig mange tissemyrer.

Cykle til Lalandia En far fra 0. a klasse gruppe 2 kontaktede pædagog Lise Olsen

Han fortalte, at han var så glad for at deres søn var blevet så god til at cykle, og at de havde har regnet sig frem til, at børnene sammenlagt havde cyklet en tur til Lalandia. 150 km.

Det var jo ikke det der var målet. Det var jo var jo det sjove, hyggelige, det sociale, samt at se og lære noget om Albertslund.

Men det kunne jo så bruges som en ny motivation for mere cykling

Faren forslog, at vi kunne cykle de sidste 50 km. Det ville pædagogen gerne se, om hun kunne få ind i planlægningen, næste dag i skolen stod der tre børn klar til at sige: "Lise vi vil gerne cykle de sidste 50 km."

Svaret var at på en betingelse: det skal værre sjovt og ingen brok og hele gruppen skal have lyst til at værre med.

Det blev hurtigt til en aftale. Vores projekt skulle have et navn som blev til: Vi cykler fra co 19.

Mål med turen Hver dag tog vi på cykeltur rundt i Albertslund. Men der skulle stadig værre et mål med turen.

Det blev til fisketur, naturbanko, finde ord i skoven, finde blade, og finde ud af hvad er det for nogen. Lege røvere og soldater, bevægelse i alle mulige former for gymnastik i naturen og meget mere.

Det kunne til tider være lidt svært med tiden at cykle længere rundt, da børnene kun er i skole fire timer om dagen. Så der skulle tænkes ideer omkring nødundervisningen, samt hvad skulle vi have af materialer med på cykler vi skulle bruge.

Glade børn Hver dag kom børnene glade i skole og gik glade hjem. Hver dag cyklede de 6 til 10 km.

Forældrene var med Da aftalen i dette cykelprojekt med børnene var at skulle af sted hver dag på hjul, fik vi en ide: At rulle på noget på skolen.

Børnene fik lov til at gå i gymnastiksalen og bruge pedellens vogn. vores spring-over-bomme med hjul på og rulleborde.

Bare vi overholdt retningslinjerne med afstand af spritte osv. Vi regnede ud, hvor mange meter gymnastiksalen var. Vi lavede forskellige baner og regnede hvor mange meter der var på den bane, de selv havde lavet. Så gik de i gang. Vi noget 5 km på 1,5 time. Hvor vi skubbede hinanden rundt. Vi havde jo aftalt at vi skulle hver dag af sted på hjul. De her 5 km talte ikke med i vores cykel km.

Forældrene forslog de kunne cykle med en lørdag, så de ville gerne værre en del af projektet,

Så vi planlagde en lørdag, og børnene fik lov til at bestemme turen. De ville gerne cyklede en tur op omkring golfbanerne og rundt om stadionrunddellen flere omgange. Så var det nemt at regne kilometer ud.

24. juni var det den sidste cykeltur, og de manglede 2 km for at nå de 200 km. Vi cyklede en tur over i Egelundparken og tilbage til skolen, hvor deres anden halvdel af 0. klasse stod med flag og tog imod. Derefter fik børnene en flot cykelmedalje og var stolte af, at de nu havde nået deres mål.

Stolte børn Alle børnene var stolte af at de havde gennemført deres projekt: "At cykle fra covid 19" inden de gik på sommerferie. Og så håber de på bedre efter sommerferien, så man kan gå sammen med hele sin klasse.

Før covid 16. april var der ud af de 11 0. klasses børn 5 børn der blev kørt i bil til Egelundskolen hver dag. Alle 11 børn fra 0. a gruppe, som ikke har sommerferie endnu, cykler hver dag til sfo Egeskoven,

Ud af 11 børn hvor de 6 af dem ikke har sommerferie endnu. Cykler hver dag 7 børn til SFO Egeskoven.