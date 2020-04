Efterlyser to unge efter brande i affaldscontainere

Søndag den 26. april kl. 23.11 rykkede en politipatrulje ud til en anmeldelse om brand i to skraldespande på Roholmsvej i Albertslund. Ved ankomst havde brandvæsenet fået kontrol over branden og slukket den. Ingen kom til skade, og et vidne forklarede, at vedkommende så to mistænkte personer løbe fra stedet. De beskrives som: