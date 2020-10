Se billedserie Der er knald på i "Familien Bigfoot".

Efterårsbio: Store fødder, vikinger, politi og drama Der er noget for enhver smag i efterårsferien

Albertslund Posten - 12. oktober 2020

film Der skulle være noget for både små og store i biffen her i efterårsferien.

I Albertslundbiograferne er der en broget buket at hente, med lidt for enhver smag.

For eksempel familiefilm som "Familien Bigfoot" og "Far til fire og vikingerne". Den førstnævne er en fortsættelse til familiefilmen Bigfoot Junior fra 2017, der handler om Adam, hvis far er en bigfoot.

Nu hvor Bigfoot imidlertid er blevet berømt, vil han gerne bruge sin nye status til at gøre noget godt. Han beslutter derfor at demonstrere imod et firma, som vil bore efter olie i et naturreservat i Alaska.

I "Far til fire og vikingerne" har Bodil fødselsdag. Men alt er alligevel ikke godt i, den ellers sammentømrede famillie. For at bryde med familiens disharmoni, tilmelder Onkel Anders derfor familien til et ophold på et familieterapisted. I en vikingelandsby.

I den mere dramatiske ende fortsætter film som "Shorta" og "Sandheden".

Som tidligere omtalt er den første en dansk actionfilm om to betjente, Jens og Mike, der bliver fanget i en ghetto.

Den anden er fransk, med stjerne-skuespillerne Catherine Deneuv og Juliette Binoche som mor og datter. Ved en stormfuld genforening besøger forfatteren Lumir efter mange år sin berømte mor, skuespillerinden Fabienne - en feteret stjerne i den franske filmverden. Hun er aktuel i en science fiction-film, hvor hun spiller en mor, som aldrig bliver voksen, og samtidig udgiver hun sin selvbiografi.