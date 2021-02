Send til din ven. X Artiklen: Efter tre år: Afgørelse for AMC tæt på - politikere skal vælge et af fem scenarier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter tre år: Afgørelse for AMC tæt på - politikere skal vælge et af fem scenarier

To udvalg mødes i dag for at se på fem forskellige forslag fra administrationen. Den endelige afgørelse træffes i kommunalbestyrelsen i næste uge

Albertslund Posten - 04. februar 2021

Efter næsten tre år i uvished ser det nu ud til, at Albertslund Motorsports Center (AMC) langt om længe kan se frem til en politisk afgørelse om hvad der skal ske med klubben.

To udvalg - Miljø- og Byudvalget og Børne- og Skoleudvalget mødes klokken 16 i dag til et fællesmøde, hvor man vil få lagt fem forskellige muligheder på bordet. De fem scenarier er udarbejdet af administrationen, som ikke i indstillingen har anbefalet nogle af de fem forslag fra andre - kun anbefalet i alvorlige vendinger, at politikerne træffer en beslutning nu. Det sker med ordene:

"Da økonomien i projektet påvirkes negativt fra 1. april 2021. Her løber ekstraomkostninger på for jord, der i givet fald må placeres midlertidigt. Tages der ikke en beslutning, må det forventes at projektet fordyres med cirka 1,1 millioner kroner per måned, så længe AMC ligger i Hyldagerparken."

De fem scenarier Forvaltningen har beskrevet fem scenarier for, hvad der kan ske i forhold til AMC, samtidig med at projektet med Hyldager Bakker fastholdes.

Forslagene, der har fået numrene 0-4, lyder som følger:

0: Forvaltningen udarbejder forslag til ny lokalplan med henblik på, at AMC bliver liggende permanent.

1: AMC bliver liggende midlertidigt, tre til fem år.

2: AMC med klub, værksted og baner flyttes til Hyldagergrunden.

3: AMC med klub og værksted (uden baner) flyttes til et nyt sted i Albertslund.

4: AMC åbner som helt nyt tilbud et andet sted i Albertslund.

Afgøres i KB Fire af scenarierne, fra 0-3, beskrives af administrationen med ord som "dyrt" og "risikofyldt", i forhold til projektet med Hyldager Bakker. Mens scenarie 4 beskrives som "en mulig løsning med en lav risiko med en middel investering til nye klubfaciliteter".

Fælles for scenarierne 2, 3 og 4 er, at AMC i så fald skal flytte fra sin nuværende placering senest 1. november i år.

Men det er som nævnt forslag fra administrationen. Beslutningen er i hænderne på politikerne. Inden fællesmødet i dag ønsker de to udvalgsformænd, Marianne Burchall (Soc.) og Leif Pedersen (SF), ikke at komme nærmere ind på forslagene, og hvordan de ser på dem.

De to udvalg træffer ikke den endelige beslutning, men sender en indstilling videre til kommunalbestyrelsen, der mødes på tirsdag den 9. februar.

Mødet på tirsdag holdes virtuelt og sendes live på kommunens hjemmeside, på grund af Corona-restriktionerne.