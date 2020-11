Se billedserie Der er kommet nyt tag på, som er midlertidigt, indtil butikken skal bygges helt om, fortæller Benedikte Preuthun Mortensen (tv.) og Fenja Lystlund.

Send til din ven. X Artiklen: Efter tornadoen: VOKS er videre - og skal nu bygges om Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter tornadoen: VOKS er videre - og skal nu bygges om

Den lille virksomhed i Hedemarken har rystet den grimme oplevelse af sig og gør klar til julehygge

Albertslund Posten - 06. november 2020 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Fredag den 25. september var som bekendt en dag mange i Albertslund vil huske længe.

Da en tornado ramte byen, var VOKS et af de steder det gik hårdt ud over, foruden flere private boliger og de to skoler Herstedlund Skole og Egelundskolen.

For fra det ene sekund til det andet blev den socialøkonomiske virksomhed i Hedemarken forvandlet fra et hyggeligt sted med blomster, planter og dekorationer til et komplet kaotisk inferno.

Men hvor alt var kaos i nogle få, men meget dramatiske, minutter, er butikken, der kombinerer bæredygtige planter og blomster med jobskabende indsats, i dag tilbage i sin rolige gænge.

"Vi er ved at gøre klar til julehygge", siger Fenja Lystlund, medarbejder på stedet.

Lørdag er plantebutikken på Hedemarksvej rammen om et julearrangement, og der er allerede ved at blive pyntet op, med hyggelige lys og dekorationer.

Som noget af en kontrast til den voldsomme oplevelse 25. september, som Fenja Lystlund dengang fortalte om til AP:

"Pludselig hvirvlede alting rundt. Blomsterne blev kastet rundt, som var det tændstikker, og taget fløj af vores gårdhave. Jeg råbte til pigerne, at de skulle skynde sig ind. Det var meget voldsomt og anderledes."

Nyt tag Men der er siden blevet arbejdet hårdt på at få stedet op at køre igen.

"Vi har fået et helt nyt tag på", forklarer Fenja Lystlund, og roser Skadesservice for effektivt arbejde.

Men reparationerne er kun midlertidige. Benedikte Preuthun Mortensen, der er direktør i VOKS, forklarer, at der venter et større arbejde forude.

"Hele konstruktionen skal bygges om fra grunden. Det er noget vi skal have gjort på længere sigt, det skal vi have lagt en plan for."

Som omtalt i AP i sidste uge er VOKS blevet hædret med årets Bæredygtighedspris. Den er på 10.000 kroner og gives til butikken for dens arbejde med at skabe praktikforløb for aktivitetsparate borgere, der under trygge rammer kan udvikle faglige og personlige kompetencer, som bringer dem nærmere arbejdsmarkedet.

Samt for at sælge planter, der er certificerede eller dyrket lokalt, og hvor alle design er fremstillet af genbrugsmaterialer