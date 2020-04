Efter to års ventetid: Nu loves AMCs fremtid afklaret inden sommerferien

"Vi har brug for et svar snart. Det præger vores børn og unge meget, at de ikke ved hvordan fremtiden ser ud", siger Søren Pedersen, her fra en tidligere lejlighed i AMC. Arkivfoto.

Vi har brug for et svar snart, siger formand for forældrebestyrelsen. Udvalgsformand lover en sag på dagsorden

Der ser nu ud til langt om længe at være en afklaring på vej om hvad der skal ske med Albertslund Motorsports Center (AMC).

Efter to års tovtrækkeri er der nu lagt op til, at der inden sommerferien skal træffes en endelig, politisk beslutning om klubbens fremtid.

Marianne Burchall (Soc.), formand for Børne- og Skoleudvalget, forklarer, at der er en sag på vej gennem det kommunale system, som skal på dagsorden i de relevante udvalg.

"Her vil vi skulle træffe en beslutning om hvor beliggenheden skal være. Det er ikke til diskussion, at klubben skal fortsætte. Det er et led i den politiske beslutning, vi har truffet tidligere, men det har været uafklaret hvordan."

Marianne Burchall kan endnu ikke sige noget præcist om hvad beslutningen bliver. Men at den træffes inden sommerferien, skulle altså være sikkert og vist.

Elcross? Som nævnt er der gået to år med uvished om AMCs fremtid. Tilbage i april 2018 fik klubben første gang at vide, at den skulle flyttes, på grund af planerne om boliger på Hyldagergrunden.

Siden har flere muligheder været vendt og drejet. Det har blandt andet været nævnt om AMC kunne flyttes til stadion, og her benytte elcross-maskiner, en mulighed klubben selv har været positiv overfor.

Men det har mødt protester fra blandt andre AIF og Herstedvester landsby, så sagen har åbenlyst haft modsatrettede interesser.

"Præger vores børn og unge" Meldingen fra Marianne Burchall giver forsigtig optimisme i AMC:

"Det er da fint nok. Men nu må vi se, vi er tidligere blevet lovet en afklaring inden 1. april, og nu hedder det så sommerferien", siger Søren Pedersen, formand for forældrebestyrelsen i AMC.

"Vi kan jo ikke gøre så meget. Vi er oppe imod de højere magter."

Han lægger ikke skjul på, at der er store frustrationer i og omkring klubben, efter at have levet i uvished i to år:

"Vi har brug for et svar snart. Det præger vores børn og unge meget, at de ikke ved hvordan fremtiden ser ud. Vi synes ikke det er rimeligt, at det skal trække så længe ud."

Til det siger Marianne Burcall:

"Jeg kan virkelig godt forstå, at de er frustrerede. Men det har været en meget kompliceret sag, hvor der har vist sig mange forskellige interesser."

Helst vil AMC have lov at blive, hvor de er. Men en placering ved stadion vil man også se positivt på, siger Søren Pedersen.

Derimod udelukker han en tredje mulighed, der har været nævnt, om en bane i Hersted Industripark.