Det nye Herlev Hospital tages i brug fra 20. juni. Foto: RH.

Efter syv år: Nyt Herlev Hospital slår dørene op

Et nyt akuthus og kvinde-barn-center tages i brug 20. juni

Albertslund Posten - 08. juni 2021 kl. 05:00

To nye bygninger med blandt andet akutmodtagelse, fødegang, børneafdeling og næsten 300 énsengs-stuer.

Sådan ser det nye Herlev Hospital ud, som onsdag 2. juni blev officielt indviet, med deltagelse af blandt andre HKH Kronprinsesse Mary. Den 20. juni tages tilbygningerne i brug.

Der er tale om et nyt akuthus og et kvinde-barn-center. Det nye Akuthus er den største af de to bygninger og rummer udover akutmodtagelsen også intensivafsnit, akut operationsgang, opvågning og fødegang. I de runde etager øverst i begge bygninger er der sengeafsnit med enestuer med eget bad og toilet.

I Kvinde-Barn-Centeret er der indrettet specialstuer til for tidligt fødte børn med plads til familien. Derudover bliver de nye fødestuer indrettet som sanse-fødestuer, og der loves større nærhed mellem svangre-barselafsnit og sengeafsnittet for kvindesygdomme.

Desuden ligger afsnit for behandling af nyfødte i forlængelse af fødemodtagelse og fødegang.

Første spadestik til byggeriet blev taget for syv år siden, i 2014, og direktør for Herlev og Gentofte Hospital, Anne Jastrup, er glad for resultatet.

"Det er en dag, vi har set frem til, og det er en stor glæde at være med til at indvie de moderne, lyse og imødekommende rammer, som skal understøtte vores fælles ambition om, at alle skal opleve sig godt behandlet, både patienter, pårørende og medarbejdere", siger hun i en pressemeddelelse fra Region Hovedstaden.

Nyt Hospital Herlev slår dørene op for patienterne den 20. juni. Her åbner Akutmodtagelsen, Afdeling for Børn og Unge, Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme samt Sengeafsnit for Infektionssygdomme og Ældresygdomme.

Den 11. september åbner Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsler, Behandling af Nyfødte, Operationsgang, Opvågning og Intensiv Behandling.

fdue