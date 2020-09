Efter skypumpen: Plan for oprydning er klar

Det oplyser Albertslund Kommune, der samtidig lader forstå, at børn og personale på de to ramte skoler, Egelundskolen og Herstedlund Skole, kan møde ind igen.

Skypumpen væltede blandt andet en mur på Egelundskolen, og flere klasselokaler blev ødelagte, med knuste vinduer, og træer bukkede også under for den voldsomme storm.

I weekenden fik forældre på Egelundskolen og Herstedlund Skole besked om, at hvis ikke de hørte andet, kunne børnene møde ind på Herstedlund Skole mandag som de plejer. Forældrene ville via Aula få informationer om eventuelle ændringer i forhold til lokaler. De lokaler, der er blevet beskadiget, skal først udbedres inden de igen kan bruges til undervisning, oplyser kommunen.

Direktørerne i Albertslund Kommune vil i dag mandag samles til et møde, for at afgøre om der er brug for ekstra tiltag i forhold til oprydnings-planen.