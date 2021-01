Efter nedlukning: Nu bliver der to børnefestuger i samme skoleår

"Vi er bekymrede for, først om vi overhovedet må mødes så mange mennesker i juni, men også om institutioner, skoler og alle vores samarbejdspartnere, efter en lang vinter med corona, har de kræfter det kræves at lykkes med en fantastisk børnefestuge allerede i juni".

Når der kommer en børnefestuge i sensommeren 2021 og igen en i juni 2022 betyder det samtidig, at der bliver to børnefestuger inden for samme skoleår.

"Men efter et år uden nogen fester, håber vi er der er opbakning til et år med to store fester, og at de udfordringer det måtte give, kan løses", skriver koordinationsgruppen.