Fra mandag kan Albertslund selv beslutte at lukke en enkelt skole ned. Men kan ikke beslutte at åbne den igen, uden at have rådført sig med Styrelsen for Patientsikkerhed. Foto: Corri Seizinger - stock.adobe.co

Send til din ven. X Artiklen: Efter nedlukning: Kommunen bestemmer selv fra mandag - eller gør den? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter nedlukning: Kommunen bestemmer selv fra mandag - eller gør den?

Formelt set overdrages ansvaret nu til Albertslund og andre kommuner. Men reelt er der flere beslutninger, som kommunerne er pålagt at føre ud i livet.

Albertslund Posten - 09. april 2021 kl. 11:15 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Da skoler og fritidsordninger tirsdag efter påske blev lukket ned i Albertslund og andre kommuner, var det efter beslutning fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Men fra mandag 12. april er det kommunerne selv der får overdraget ansvaret for de lokale nedlukninger.

Det betyder, at der er en række beslutninger som kommunalbestyrelsen selv kan træffe. Men der er samtidig mange beslutninger, som den er tvunget til at føre ud i livet, ud fra retningslinjer fra Sundhedsministeriet og Epidemikommissionen.

Sogne og kommuner "Hvis der for eksempel er et lokalt smitteudbrud på en skole eller daginstitution, kan kommunalbestyrelsen beslutte at lukke den pågældende institution ned. Men vi kan ikke selv beslutte hvornår den skal åbne igen, der skal vi rådføre os med Styrelsen for Patientsikkerhed", siger borgmester Steen Christiansen (Soc.).

Han forklarer videre, at kommunalbestyrelsen skal operere både på sogne-niveau og på et overordnet, kommunalt niveau. Her vil gælde en række retningslinjer, hvor kommunalbestyrelsen er forpligtet til at lukke henholdsvis et sogn eller i hele kommunen.

For et sogn - Albertslund har som bekendt tre, Herstedøster, Herstedvester og Opstandelseskirken - gælder, hvis incidenstallet overstiger 400 smittede med COVID-19 per 100.000 borgere per uge, eller der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de sidste syv dage, og positivprocenten er på 2 procent eller mere.

Hvis alle tre kriterier er opfyldt, så SKAL kommunalbestyrelsen meddele påbud i det pågældende sogn om lukning af alle grundskoler, alle SFO'er og klubtilbud, alle ungdoms- og voksenuddannelser og alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter.

For hele kommunen gælder hvis den såkaldte incidens-grænse er 200. Her bliver det lidt teknisk, for det vil være det der kaldes det testkorrigerede tal, altså tallet sat i forhold til antallet af tests.

Det er et interessant tal for Albertslund, da det i påsken var på 187. Styrelsen for Patientsikkerhed lukkede skoler og fritidsordninger ned ud fra et incidenstal på over 200.

"Det betyder, at hvis Albertslund havde haft ansvaret selv på det tidspunkt, ville vi have taget udgangspunkt i det testkorrigere tal, og ikke have lukket ned", siger Steen Christiansen.

"God balance" Videre fremgår det, at der også gælder klare retningslinjer for hvornår kommunalbestyrelsen skal beslutte genåbning af sogne og kommunen. Når sognet en uge i træk har været under 400 i incidenstal, har haft 20 eller færre nye smittetilfælde på en uge, eller at positivprocenter er under 2 procent i en uge i træk.

Nedlukning af en kommune skal ophæves, når kommunen en uge i træk har haft en incidens på 200 eller derunder - testkorrigerede - antal smittede med COVID-19 per 100.000.

Derudover kan Sundhedsministeriet gå ind og beslutte nedlukninger af blandt andet videregående uddannelser, liberale erhverv, storcentre og indkøbscentre, med videre.

Med andre ord er det begrænset hvor meget Albertslund og andre kommuner fra på mandag selv kan bestemme, på trods af at man formelt set får overdraget ansvaret. Men borgmester Steen Christiansen (Soc.) mener overordnet set, at det er en god ordning:

"Jeg synes der er en god balance i det. 200 virker som det fornuftige incidenstal for nuværende."