Efter næsten seks år: Nyt håb om en ny udgave af Tårnet

Den fornødne byggetilladelse fra kommunen er på plads, og et firma melder sig klar

Albertslund Posten - 26. december 2020 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

En tilsyneladende uendelig føljeton om et udsigtstårn i området mellem Galgebakken og Hyldespjældet har nu fået nyt håb om måske snart at kunne blive afsluttet.

For næsten seks år siden, i apri 2015, blev det 9,5 meter høje tårn, udført af kunstneren Peter Hest, indviet under en større festlighed med mange fremmødte. Men allerede der viste det sig, at der var noget galt med konstruktionen.

Tårnet "svajede" for meget, og det blev lukket med begrundelsen, at sikkerheden ikke var i orden. Siden er arbejdet med en genåbning løbet ind i en stime af problemer.

Men nu er der kommet nyt håb om et nyt tårn i området. Det forklarer Povl Markussen, medlem af Tårnudvalget.

Firma er klar "Det har krævet en ny byggetilladelse, fordi reglerne for den gamle byggetilladelse var udløbet. Men den fornødne tilladelse er nu på plads."

Samtidig har man skullet finde pengene til et nyt tårn, tilføjer han.

Tårnudvalget er nu i dialog med et firma, K.S. Smede og Montage, der har meldt sig klar til opgaven, som bliver at bygge et helt nyt tårn.

"Det gamle bliver fjernet helt, men så bruger vi fundamentet til at bygge et nyt. Det bliver i en anden udførsel", siger Povl Markussen.

Et af problemerne med det "gamle" tårn var, at der var en platform i toppen, der var alt for tung, og derfor fik tårnet til at svaje.

"Samtidig var det ikke svejset ordentligt. Det nye tårn får form mere som et almindeligt rør."

2021 Belært af erfaringer vil han ikke sætte en præcis dato på hvornår et nyt tårn kan indvies, men nøjes med at slå fast, at det bliver i 2021.

"Så må vi se på, hvordan vi kan indvie det", siger han, med henvisning til Corona-restriktionerne.

Povl Markussen forventer, at Tårnet vil koste omkring 1,7 millioner kroner. Realdania giver støtte til formålet.

