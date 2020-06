Efter corona: Albertslund fremrykker investeringer for 30 mio.

"I kølvandet på sundhedskrisen med COVID-19 har vi valgt at fremrykke en lang række investeringer", siger borgmester Steen Christiansen (Soc.). "Det gør vi for at sikre jobs og for at virksomhederne har noget at leve af ovenpå en hård periode med et mere eller mindre nedlukket samfund. Samtidig bliver det et plus for borgerne i byen, når vi renoverer daginstitutioner, legepladser, forbedrer cykelstierne langs Roskildevej og istandsætter festsalen i Kongsholmparken, så det kommer til at indgå som en moderne bydel med Bygning M og det nye gymnasium."