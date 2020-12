Brillesøen skal måske rives ned og erstattes af en helt ny institution. Det skal forvaltningen nu undersøge nærmere. Foto: brie. Foto: Jørgen Brieghel

Efter abest-sag: Kommunens egen rolle deler vandene politisk

Nu overvejes det, om der skal bygges en ny daginstitution fremfor at renovere Brillesøen

Albertslund Posten - 22. december 2020

Sagen om den uheldige håndtering af renoveringen i daginstitutionen Brillesøen har ført til, at entrepenøren der var sat på opgaven, er blevet fyret af kommunen igen. Det skete, som tidligere omtalt, efter et forløb der har affødt hård kritik, og hvor fejlene også er erkendt af firmaet.

Fejl, der blandt andet bestod i forkert håndtering af asbest-plader, på trods af flere henstillinger til firmaet.

Men er der også grund til kritik af kommunens egen rolle i sagen? Det var der ikke enighed om, da kommunalbestyrelsen mødtes til sit sidste møde i år.

Her blev det samtidig besluttet at undersøge mulighederne for at bygge en ny daginstitution, fremfor at renovere Brillesøen.

"Ikke informeret" "Kommunen har på mange måder svigtet sine forpligtelser. Man har ikke informeret forældrene tilfredsstillende, og kommunen bør beklage overfor forældrene", sagde Fedai Celim (Enh.).

"Det her er mere alvorligt end bare at sige der blev gjort hvad man skulle. Man kan ikke bare feje det af på de folk der arbejder med det. Hvis de ikke har viden om det, er det vores ansvar at gøre dem klar."

Han fremlagde på partiets vegne et forslag om at "kommunalbestyrelsen udtrykker kritik af og beklager at forældre og personale ikke er informeret ordentligt forud for asbestrenoveringen", som det fremgik.

Forslaget indeholdt også punkter om, at forvaltningen fremover skal udarbejde detaljerede planer om håndtering af asbest. Samt at forældre og personale skal informeres forud for igangsættelse af renovering, der "omfatter håndtering af asbest og andre sundhedsskadelige stoffer."

Men andre afviste at der var grund til kritik af kommunen:

"Jeg mener forvaltningen har gjort alt det rigtige. Man har orienteret til entrepenøren, som er valgt ud fra de rette kriterier. Det er godt og sobert arbejde, men selvfølgelig stærkt kritisabelt med entrepenørens rolle", sagde Lars Gravgaard Hansen (Kons.).

"Reagerede med det samme" Også fra andre sider, blandt andre borgmester Steen Christiansen (Soc.), mente man, at kommunen havde gjort hvad man kunne i sagen.

Helge Bo Jensen (Enh.) undrede sig:

"Er det den samme redegørelse og materiale vi har læst? Det fremgår, at forældre og personale ikke blev ordentligt orienteret, om at der også var asbest, og ikke kun skimmelsvamp. Det er vigtigt vi får konkluderet, at sådan skal det ikke være. Sagen lukkes først, når en forælder griber ind."

Til det svarede borgmesteren:

"Jeg reagerede med det samme, da jeg hørte om det. Sagens kerne her er, at firmaet øjeblikkeligt får at vide, at de skal stoppe med renoveringen. Det gør man så ikke, men fortsætter. Det er uforståeligt, at en så klar besked ikke bliver hørt."

Nyt eller renovere? Enhedslistens forslag fik kun støtte fra partiet selv, fem undlod at stemme, mens et flertal på 14 ud af 21 godkendte forvaltningens indstilling.

Her fremgik det blandt andet, at man vil undersøge mulighederne for at bygge en ny daginstiution. Forvaltningen har undersøgt, hvad det vil koste at renovere Brillesøens afdelinger Kærmosen og Tranekæret, sat op overfor at bygge nyt. En ekstern rådgiver vurderer, at det vil koste henholdsvis 5,6 og 6,6 millioner kroner at renovere Kærmosen og Tranekæret. Mens det vil koste henholdsvis 20 og 23 milioner kroner at bygge en ny institution.

Med en renovering forventes bygningerne at kunne holde yderligere 10 år, men det kan ikke garanteres, at der ikke vil opstå skimmelsvamp igen, skriver forvaltningen.

Derfor blev det besluttet, at forvaltningen skal undersøge nærmere om en renovering eller en institution er det kommunen skal gå videre med, og fremlægge et forslag til marts.