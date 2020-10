Efter Peter Madsens flugt: Sikkerheden forstærkes i Herstedvester Fængsel

Kriminalforsorgen har etableret en operativ sikkerhedstaskforce, som hurtigt skal identificere eventuelle sikkerhedsudfordringer og styrke sikkerheden i Herstedvester Fængsel. Derudover er kriminalforsorgens forstærkningshold hentet til fængslet. Kriminalforsorgen har etableret en operativ sikkerhedstaskforce, som skal identificere mulige sikkerhedsudfordringer og iværksætte initiativer for at øge sikkerheden i Herstedvester Fængsel. Det sker på baggrund af, at det tirsdag den 20. oktober 2020 lykkedes den livstidsdømte Peter Madsen at undvige fra fængslet. Det meddeler Kriminalforsorgen i en pressemeddelelse.

Sikkerheden skal styrkes

Sikkerhedstaskforcen består af sikkerhedseksperter fra Direktoratet for Kriminalforsorgen og Kriminalforsorgen Sjælland. Taskforcen overtager således det overordnede ansvar for at skærpe sikkerheden i fængslet. Opgaven for sikkerhedseksperterne er at identificere lokale sikkerhedsudfordringer og løbende iværksætte initiativer for at styrke sikkerheden i fængslet med det samme.

”Undvigelser som den, der skete tirsdag den 20. oktober, må bare ikke ske. Derfor har vi umiddelbart efter undvigelsen gennemgået sikkerheden på Herstedvester Fængsel og etableret en taskforce, som kan iværksætte sikkerhedstiltag her og nu. Vi ser på situationen med meget stor alvor og gør alt for at forhindre, at det kan ske igen,” siger kriminalforsorgens direktør Ina Eliasen.