Se billedserie Der arbejdes i hallen, som overholder internationale mål.

Send til din ven. X Artiklen: Efter 30 års ventetid: Nu begynder den 3. hal at tage form Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter 30 års ventetid: Nu begynder den 3. hal at tage form

Der skulle have været rejsegilde i denne uge, men det har coronaen sat en stopper for. Hallen forventes dog indviet i løbet af sommeren

Albertslund Posten - 21. januar 2021 kl. 05:51 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

I mere end 30 år har den været på ønskesedlen hos idrætsforeninger og politikere. Nu er den godt på vej. Den 3. hal på Albertslund Stadion.

Hvis alt ellers går efter planen, kan der holdes indvielse i løbet af sommeren og forhåbentlig en rigtig indvielse med flere end de nuværende tilladte 5 personer.

Corona har nemlig i høj grad præget byggeriet. Ikke sådan rent fysisk, for tidsplanen holdes, og humøret er højt, da AP besøger byggepladsen en regnfuld onsdag formiddag.

Nej corona har lagt en hindring for de ritualer, der altid følger byggerier.

Corona har præget 2020 "Det har jo i høj grad præget hele 2020 for os alle, og for halbyggeriet har det betydet, at vi måtte droppe at holde første spadestik, ligesom vi nu må droppe at holde rejsegilde", fortæller borgmester Steen Christiansen (Soc.), der sammen med formand for Idrætsrådet, Jørn Jensby (Soc.) besøger byggepladsen for at se, hvordan det hele skrider frem.

Alligevel er der sat kranse på toppen af byggeriets stålkonstruktion denne onsdag.

Hal til samtidighed "Det er glædeligt, at vi - trods vores trængsler i det daglige - kan se, at halbyggeriet skrider planmæssigt frem. Albertslunderne får en ny hal. Den får stor betydning for idrætsforeningerne, men den skal være alle borgeres hal. Vi bygger en hal for hele byen. For børn og unge, for seniorerne, for børnefamilierne. Med den nye hal bliver der mulighed for samtidighed - familierne kan tage på stadion i samlet trop og dyrke de motions- og idrætsgrene, de har lyst til hver for sig", siger Steen Christiansen.

Mor og far vil måske løbetræne eller spille fodbold, børnene spille håndbold eller dyrke redskabsgymnastik. Den form for samtidighed skal der satses på i fremtiden.

Masser af muligheder "Vi får masser af nye muligheder i den topmoderne hal, der holder de internationale mål og får plads til 300 tilskuere", siger Jørn Jensby. "Hallen bliver meget indbydende, og samtidig vil der blive bedre opbevaringsplads, så de forskellige idrætsgrenes udstyr kan rummes - der er bl.a. blevet plads til AIF Gymnastiks ønskede springgrav".

"De to nuværende haller på stadion blev bygget i 1970erne, og meget ar jo ændret sig siden da", siger Steen Christiansen. "Den nye hal kommer til at matche de behov der er blandt foreningerne i dag".

"Ja, og det bliver en stor enhed", indskyder Jørn Jensby. "Den nye hal kobles naturligvis sammen med de to gamle, og der bliver et helt nyt indgangsparti i forlængelse af den nuværende indgangsdør".

"Det er kulminationen på et mindst 30 år gammelt ønske, og det er kun lykkedes ed at samle kræfterne", siger Jørn Jensby. "Et bredt politisk flertal har sagt god for byggeriet (Enhedslisten stemte imod, alle andre for, red), og Albertslunds idrætsliv og borgere har under hele forløbet arbejdet sammen om at skabe det bedst mulige halprojekt. Resultatet af det ser vi nu skyde op".

Han siger, at man i Idrætsrådet har lagt stor vægt på, at det nye byggeri skulle matche det bestående. Så facadepladerne på den nye hal bliver murstensrøde, så de falder godt sammen med de to andre haller".

Et politisk valg Base Erhverv A/S har totalentreprisen på byggeriet, der startede i august sidste år og er budgetteret til 32 mio. kr.

Hvordan kan man få råd til at bygge en hal i en tid, hvor der ellers spares andre steder i kommunen?

"Kommunalbestyrelsen har valgt at prioritere og træffe et politisk valg - og det på baggrund af en streng budgetmæssig styring", siger Steen Christiansen.

"Kommunalbestyrelsen har valgt, at der skal prioriteres på velfærd og på en omfattende byudvikling i Albertslund. Der vil de kommende år flytte tusindvis af nye borgere til. Der har været politisk enighed om, at det var nødvendigt at prioritere en hal, fordi det vil blive et stort behov, i takt med at byen udvikles. Vi har villet investere i sundhed, og i fremtiden".

Grand opening Den bærende stålkonstruktion er kommet på plads i løbet af ugen, og herefter skal der tag, vægge, facader på, inden al det indvendige arbejde og installationer går i gang.

Når man besøger byggepladsen, kan man foran det hele se plancher over den kommende hal - ligesom man kan se en stor model - en mockup - af hallens facadebeklædning.

Efter planen kan man altså holde åbning i løbet af sommeren.

"Vi håber, at åbningen kan indgå som en del af fejringen af Albertslund Stadions 50-års fødselsdag. Og så kan vi forhåbentlig til den tid tage med bus til Stadion - for det nye er også at området busdækkes. Ovenikøbet med elbusser", siger Jørn Jensby.

"Ja, det er klart, at når vi ikke har kunnet fejre første spadestik og ikke holde rejsegilde, så lægger vi op til the grand opening, når vi en gang kan mødes igen alle sammen", slutter Steen Christiansen.

relaterede artikler

Bus til stadion, farten ned og ny plan for farligt kryds 09. maj 2020 kl. 06:28

Klar til første spadestik på ny stadionhal 14. marts 2020 kl. 06:38