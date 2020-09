Vridsløselille Fængsels Venners formand Henrik Seidenfaden fortæller foran inspektørboligen fra 1897.

Efter 160 år har fængslet endelig fået en venneforening

Vridsløselille Fængsels venner er stiftet, og alle kan være medlem af den nye forening

Albertslund Posten - 16. september 2020

Efter at have ligget i byen i 160 år, har Vridsløselille Fængsel nu endelig fået en Venneforening. Den blev stiftet mandag 14. september.

Deltagerne i den stiftende generalforsamling startede med at besigtige herlighederne på Egon Olsensvej: Porten, spiret, forboligerne og inspektørboligen med fængslesparken, for siden at gå til Damgårdshave, hvor den formelle del af den stiftende generalforsamling blev holdt, og hvor foreningen fik vedtægter og bestyrelse.

I vedtægterne står der, at "Foreningens formål er at sikre at udviklingen af fængselsgrunden i Albertslund Midtby sker med behørig respekt for fængslets omfattende historiske betydning, væsentligste arkitektoniske værdier og grønne områder af særlig værdi".

Bestyrelsen Bestyrelsen blev sammensat af en repræsentant fra hhv. Fængselsmuseet, Lokalhistorisk forening, Naturfredningsforeningen, Grundejerforeningen Vridsløselille Midt og Kultur Økologisk Forening samt to valgt på generalforsamlingen.

På grund af Corona var deltagerantallet begrænset til 40.

"Men derfor gentager vi også generalforsamlingen den 29. september, med de samme oplæg om fængslet, naturen og de muligheder området giver for byen, og så ellers bare uden godkendelse af vedtægter og valg af bestyrelse", siger den nystiftede forenings første formand, Henrik Seidenfaden.

Møde den nye ejer "Vi ser naturligvis også frem til på at møde den nye ejer af fængselsgrunden på et senere tidspunkt. Foreningens bestyrelse har masser af konstruktive idéer og er klar til et frugtbart samarbejde til gavn for byens nuværende og fremtidige borgere."

Tilmeldinger til den 29. sker ved henvendelse til formanden på henrikseidenfaden@mail.dk, og vil man være med i foreningen er kontingentet kr. 50 for en person og kr. 100 for en husstand. De kan indbetales på Mobilpay 22409097