Dyregården vil have lov til at lave stalddørssalg

Toftegården har et ønske om at kunne sælge egne slagtedyr og æg til de besøgende på Toftegården for at styrke formidlingen.

Albertslund Posten - 23. august 2020

Dyregården (Toftegården) i Gl. Vridsløse søger nu kommunalbestyrelsen om lov til at lave stalddørssalg af egne slagtedyr, æg og muligvis også grøntsager. Desuden vil man gerne have mulighed for at kunne tilberede kød på gården som del af undervisningen for skoler og institutioner.

Sagen behandles i denne uge i Miljø- og Byudvalget og skal endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen - formentlig på septembermødet.

Tilbage til gården I indstillingen til sagen fortæller Dyregården:

"Toftegården må hvert år regulere bestanden af dyr, i takt med at nye dyr fødes, og andre dyr bliver gamle. Hvert år bliver der bragt dyr fra Toftegården til slagtning, og slagteren står for videresalg af kødet. Toftegården modtager en fast pris for kødet, og Toftegården betaler selv for at få bragt dyrene til slagtning.

Det vil fuldende fødevarecirklen for Toftegården at få kødet fra det slagtede dyr tilbage til gården og kunne tilbyde kødet til interesserede i området. Det vil give værdi at kunne vise og sælge det endelige produkt og åbne for den sunde nuancerede dialog omkring økologi, bæredygtighed og dyrevelfærd".

Masser af æg Toftegården har mange høns, og de lægger dagligt en større mængde æg. Da hønseholdet ikke er godkendt hos Fødevarestyrelsen, skal æggene kasseres efter indsamling.

I foråret 2020 har Toftegården fået bygget flotte nye hønsegårde, som er indrettet med små æggelemme, så de besøgende kan indsamle de frisklagte æg.

I hønsegårdene findes høns af mange forskellige racer. Der vil kunne indsamles æg i en bred vifte af farver og størrelser.

I stedet for at kassere disse æg, når de er indsamlet, er der ønske om at kunne sælge dem til de besøgende. Det giver, ligesom kødsalget, rigtig god mening og fuldender formidlingscirklen, mener man på Dyregården.

For at kunne sælge æggene i stalddørssalg, skal æggene pakkes i rene æggebakker, som gården selv indkøber til formålet. Pakning vil foregå i et lille indrettet æggepakkeri i stalden.

Det kan også blive relevant at sælge grøntsager, frugt og bær, hvis der er nok til dette i løbet af sommerperioden.

Sådan skal det foregå I praksis forestiller Dyregården sig, at stalddørssalget foregår sådan:

Den besøgende henvender sig til personalet, når pågældende ønsker at foretage et køb. Der kan betales med Mobilepay.

Det er medarbejderne på Toftegården, der skal stå for alt det praktiske i forbindelse med klargøring til salg og selve salget. Opgaverne, der skal udføres i forbindelse med dørsalget, vil kunne indtænkes i de daglige rutiner på gården, og derved vil ressourceforbruget være minimalt. Det vil ikke gå ud over den tid, der bruges på formidling, og der vil ikke være behov for flere ressourcer til håndteringen af dørsalget. Den administrative del med indtægtsregistrering m.v. foretages samtidig med de øvrige administrative opgaver.

Økonomi Etablering af de faciliteter (kølerum og æggepakkeri), der muliggør etableringen af gårdbutikken, afholdes for Toftegårdens driftsmidler (ca. 20.000 kr.). De løbende udgifter, der knytter sig til håndteringen af kødet og æggene, dækkes af indtægterne for salg af kød og æg.

Det siger loven En kommune må godt sælge overskudsproduktion eller biprodukter. Det er en forudsætning, at der ikke planlægges en overskudsproduktion, og en overskudsproduktion skal forsøges minimeret.

Juridisk afdeling vurderer, at det er en naturlig del af driften/Toftegårdens opgaver at bevare en passende bestand af dyr - både hvad angår antal og aldersfordelingen på dyrene. I forhold til æg er dette et naturligt biprodukt ved hønsehold. På baggrund heraf vurderer Juridisk afdeling, at Toftegården godt må sælge kød og æg ved dørsalg som biprodukter fra Toftegårdens opgaver under forudsætning af, at salget sker til markedspris, så andre erhvervsdrivende ikke påføres urimelig konkurrence.

Prisen på kødet fastsættes, så den svarer til økologisk kød fra andre gårdbutikker med salg af eget kød. Eksempelvis Grantoftegård i Ballerup.

Toftegården har været i dialog med Fødevarestyrelsen, og det har vist sig, at Toftegården kan leve op til Fødevarestyrelsens krav til dørsalg af kød og æg uden de store forandringer.