Fjernes man den tunge trafik fra Stensmosevej, vil den i stedet rykkes til nabovejene. Det er baggrunden for, at et forbud mod gennemkørende lastbilstrafik på Stensmosevej nu får tommelfingeren nedad af politikerne i Miljø- og Byudvalget. Arkivfoto Foto: stock.adobe.com

Dropper forbud mod gennemkørende lastbiler

Et forbud vil blot rykke tung trafik hen på nabovejene, vurderer politikerne i Miljø- og Byudvalget. Det foreslås at der i stedet laves fartdæmpning og bedre for hold for cyklister og gående

Albertslund Posten - 20. februar 2021 kl. 06:23 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Der er meget tung trafik på Stensmosevej, og beboerne har adskillige gange klaget til kommunen over det. Der er mange lastbiler, og der køres stærkt på vejen.

Det fik i første omgang forvaltningen til at komme med et forslag om at lave et egentligt forbud mod gennemkørende lastbiltrafik på Stensmosevej.

Det forslag blev behandlet af Miljø- og Byudvalget 20. oktober 2020. Her ønskede politikerne at undersøge, hvad et forbud ville betyde for tung trafik på nabovejene.

For ville et forbud mod gennemkørende lastbiler bare betyde, at andre veje i nabolaget fik trafikken?

Trafikken vil flytte Nu er der lavet en analyse af den fremtidige trafikstrøm ved et forbud.

Konklusionen er, at et lastbilforbud på Stensmosevej vil betyde mindre lastbiltrafik på Stensmosevej.

Til gengæld vil der sandsynligvis blive mere trafik på Trippendalsvej, og mængden af lastbiler på den nordlige del af Roholmsvej vil stige.

"Ud fra et samlet støjbillede vil der således ikke være vundet noget ved at omdirigere den gennemkørende lastbiltrafik fra Stensmosevej til de omkringliggende veje", konkluderer forvaltningen i indstillingen til politikerne.

Trafikdæmpning og stier Men forvaltningen understreger også, at der jo ikke er cykelstier på Stensmosevej, som der er ved Trippendalsvej og Roholmsvej.

"Færre lastbiler på Stensmosevej vil derfor betyde mindre støj og større tryghed og trafiksikkerhed for de bløde trafikanter på strækningen", konkluderer forvaltningen, der hermed anbefaler, at der ikke etableres forbud mod gennemkørende lastbiler på Stensmosevej. Men også at Stensmosevej ved lejlighed fartdæmpes, og at forholdene for de bløde trafikanter samtidig forbedres.

Sagen blev tiltrådt af Miljø- og Byudvalget, men skal endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen.