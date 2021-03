Stensmosevej må leve med den tunge trafik, men forholdene skal forbedres for cyklister og gående. Foto: brie

Dropper forbud der kunne fjerne tung trafik fra boligområde

Borgere har ønsket et forbud mod tung trafik på Stensmosevej. Men det vil blot flytte trafikken til de andre veje, og derfor siger politikerne nej

Albertslund Posten - 22. marts 2021 kl. 06:01 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Borgerne langs Stensmosevej har flere gange over de seneste år henvendt sig til Albertslund Kommune og klaget over gener fra gennemkørende lastbiler, der ofte benytter vejen som et alternativ til Roskildevej.

Derfor har de ønsket et forbud mod tung, gennemkørende trafik på strækningen.

Men der kommer ikke et forbud. Det har kommunalbestyrelsen besluttet på sit seneste møde.

I første omgang var politikerne ellers stemte for et forbud. Indtil man begyndte at tale om, hvor den tunge trafik så flyttes hen.

Konklusionen er, at lastbilerne så vil bruge de andre veje, og så rykkes problemet derhen.

Derfor har politikerne besluttet, at der ikke etableres forbud mod gennemkørende lastbiler på Stensmosevej, og at vejen ved lejlighed fartdæmpes og at forholdene for de bløde trafikanter samtidig forbedres.

Cyklister skrider ud Det sidste fik Paw Østergaard Jensen (S) til at sige på kommunalbestyrelsesmødet:

"Det er rigtigt, at man ikke overdriver. Det vil være overdrevet at forbyde gennemkørende lastbiler, når der er forholdsvis få af dem. Men jeg er til gengæld glad for, at der skal ses på forholdene for cyklister og fodgængere. Stensmosevej har ikke en naturligt tilknyttet sti, som man kan benytte, og vejen er ofte meget glat at køre på, når der er det mindste rimfrist. Mange vælter på vejen. Det er efter min mening ikke så meget lastbilerne der er farlige, men de personbilister, der mener de kan køre to ved siden af hinanden i samme retning".

Startede med en borgerhenvendelse Leif Pedersen: "Det her startede med en borgerhenvendelse. En undersøgelse har vist, at et forbud vil flytte tung trafik forbi f.eks. Herstedøster Skole og midt igennem boligområder. Så forvaltningen har anbefalet, at der ikke bliver et forbud. Borgerne har siden henvendt sig og sagt, at det ikke var det de ønskede. De ønskede en afgrænsning, så trafikken hverken kommer op ad Stensmosevej, Roholmsvej eller Trippendalsvej. Det forslag har vi set på. Men vi tror ikke, det vil skabe en holdningsændring, og derfor har vi altså beslutningen, som den er.

"Jeg er enig med Paw i, at man godt kunne beslutte, at Stensmosevej snarest skal saneres i forhold til cyklister og gående", sagde Jørn Jensby (S). "Ikke bare "ved lejlighed", som der står i indstillingen".

Herefter blev indstillingen tiltrådt. Der bliver ikke et forbud.

