Drivhuset åbner igen i weekenderne

Hendrichsen, der er frivillig i Drivhuset. "Reglerne bliver som i hverdagene, at der kun må være 5 besøgende i Drivhuset ad gangen, og kommer der kø, så begrænses besøgstiden til 10 minutter. Åbningstiderne bliver fra kl. 10 - 13, hvilket er lidt kortere end normalt, da vi skal være tre frivillige i stedet for to, så der kan være en til at stå i døren. Vi glæder os til at komme i gang igen, så også dem, der ikke har tid i hverdagene kan komme og få byttet deres brugbare ting til noget nyt".