Dømt for vanvidskøsel: Kørte narkopåvirket på stisystemet

En kvinde har mistet sit kørekort og skal i fængsel for at køre narkopåvirket i bil på stier og bringe en anden trafikant i fare. Desuden blev bilen, som tilhørte et familiemedlem, konfiskeret

En kvinde har mistet sit kørekort og skal i fængsel for at køre narkopåvirket i bil på stier og bringe en anden trafikant i fare efter en hændelse på stisystemet i Vallensbæk.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Hændelsen skete mandag den 12. juli klokken 20.25. En mandlig cyklist var tæt på at blive påkørt af en modkørende bilist på et stisystem mellem Horsbred og Nørrebred i Vallensbæk.

Bilisten kom drønende direkte mod ham med omkring 50 kilometer i timen, og cyklisten undgik med nød og næppe en påkørsel ved at undvige.

Bilisten, en 31-årig kvinde fra Midtsjælland, fortsatte uanfægtet videre ad stier for bløde trafikanter, mens flere borgere alarmerede politiet om den farlige kørsel.

Hun blev pågrebet nær Vallensbæk Sø, og efterfølgende narkotests afslørede store mængder GHB og amfetamin i hendes blod.

Kendt skyldig

Onsdag eftermiddag kendte Retten i Glostrup kvinden skyldig efter straffelovens bestemmelser om at forvolde fare for andre og for særlig hensynsløs kørsel under massiv påvirkning af narkotiske stoffer.

Retten idømte kvinden en frihedsstraf på fem måneders fængsel, hvoraf tre måneder blev gjort betinget på vilkår om misbrugsbehandling, og frakendte hende førerretten i seks år.

I medfør af de nye skærpelser om vanvidskørsel konfiskerede retten desuden bilen, en Kia Rio 1,2 personbil fra 2015, som tilhørte et familiemedlem.

"Det straffes hårdt at køre rundt så svært påvirket, så andre må springe for livet, og konsekvensen for en før ustraffet person er nu fængsel og mistet kørekort plus et familiemedlems bil," siger anklager Robert Rafn, Københavns Vestegns Politi.

Kvinden, som har været varetægtsfængslet under sagen, modtog dommen. Ejeren af bilen har taget betænkningstid.