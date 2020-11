Doc T i julehumør: Udlodder Tivoli-tur til værdigt trængende

Jeg vil bare gøre noget godt for andre, lyder det fra rapperen. Reaktionerne på Facebook er overvældende

Sådan lyder et opslag på Facebook i denne tid, og nej det er ikke et firma med et kommercielt, lokkende tilbud der står bag. Det er såmænd en borger i Albertslund, nemlig Thomas Christiansen.