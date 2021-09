Der var direkte adgang til stikket. Privatfoto.

Direkte til stikket: Blev vaccineret i skoletiden

Vestegnen HF og VUC gav mulighed for at få et stik uden tidsbestilling

Der var "drop-ind-vaccination" på Vestegnen HF & VUC onsdag.

Region Hovedstadens udkørende vaccinationsteam kørte ind på skolen, og det gav mulighed for at både kursister, ansatte og andre borgere i Albertslund kunne blive vaccineret mod COVID-19 på skolen uden tidsbestilling.

Flere kursister var forbi vaccinationscenteret sammen med deres familier. Sammen med personalet fik de snakket om bivirkninger og bekymringer.

"Som en del af vores indsats har vi budt velkommen inden for til alle kommunens borgere. De kunne altså komme her og blive vaccineret uden tidsbestilling. Vi har et fælles mål og opgave med vores lokalsamfund, og det er at få denne pandemi afsluttet, så vi kan vende tilbage til en hverdag. Ikke mindst vores kursister trænger til at få en normal skolegang med stærke fællesskaber og god læring", siger Tue Sanderhage, direktør for Vestegnen HF og VUC.

"Vi glæder os over, at så mange har benyttet sig af tilbuddet om at blive vaccineret på skolen. Vi vil dog forsat komme med tydelige opfordringer til at endnu flere bliver vaccineret, hvis ikke for deres egen skyld, så for deres kammeraters og samfundets skyld."