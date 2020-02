Det kan godt være vi tager diskussionerne indimellem, men vi har altid respekteret hinanden, siger Bente Elsgaard og Bent Glavind. Foto: due.

Diamant-par: Vi har altid været gode til at holde hinanden oppe

Der har aldrig været de store gnister, siger Bent og Bente, der kan fejre 60 år sammen

Hvordan kan man lykkes som ægtepar med at holde sammen i tykt og tyndt gennem 60 år?

Spørgsmålet ligger lige på læben, når nu et par fra Albertslund kan fejre diamantbryllup. Bente Elsgaard og Bent Glavind runder den 27. februar en af de mærkedage, der vel efterhånden bliver sjældnere og sjældnere.

"Det forunderlige er jo, at vi aldrig har haft de store gnister", siger Bente, 78, mens Bent, 82, nikker.

"Det kan godt være vi tager diskussionerne indimellem, men vi har altid respekteret hinanden. Og når den ene var nede, skulle den anden helst tage over. Det har vi skiftedes meget godt til", siger hun.

Ordene falder, mens vi er bænket i sofaen i hjemmet i Rugens Kvarter, hvor AP har fået lov at kigge ind til en snak, i anledning af den runde dag.

Pædagogisk arbejde Hvor en anden opskrift på et langt forhold lyder på fordelen i at have haft samme arbejdsfelt gennem årene. Begge har arbejdet med pædagogik, blandt andet har Bente været institutionsleder i børnehuset Birkelund, mens Bent har haft været institutionsleder i Ballerup.

"Det har da nok gjort, at vi tit har haft noget fælles at snakke om. Vi vidste hvad det var for nogle ting den anden baksede med", siger Bent.

De har dog ikke arbejdet på samme arbejdsplads:

"Det ville nok ikke have været godt", siger Bente - og Bent nikker igen.

Slægts-turné Et godt og langt arbejdsliv blev for år tilbage skiftet ud med en pensionist-tilværelse. Også her fandt de sammen om en stor, fælles interesse.

"Vi kastede os over slægtsforskning. Vi gjorde det på den måde, at vi købte en campingvogn. Når vi så fandt ud af, at der var en slægtning i for eksempel Hobro, så kørte vi derop og udforskede området, talte med arkivet og fandt ud af en masse", fortæller Bente.

Mens Bent viser et Danmarkskort fyldt med nåle - som en oversigt over alle de steder, de har været på "slægts-tur". Sammen med en reol fyldt med slægts-bøger.

"Det der med slægtsforskning på nettet, det var ikke opfundet", siger han.

Bent underholdt Alt den spændende, fælles interesse vidste to meget unge mennesker ikke meget om, da de mødte hinanden i 1958. Det var til et skolebal, hvor Bent var en del af den musikalske underholdning, med sin guitar.

Så man kan sige, at der på mere end én måde opstod "sød musik", og to år efter blev de gift.

Begge havde boet hjemme, så de tog det store spring sammen, til en 2-værelses lejlighed i Bispebjerg.

"Jeg var lige fyldt 18, så jeg var lige nøjagtig myndig", fortæller Bente.

Sammen fik de to piger, og senere er fulgt tre børnebørn - to piger og en dreng.

I 1967 flyttede de til Albertslund. Først i Marguerittens Kvarter, i de gårdhuse der lige var bygget, senere til en villa i Herstedvester landsby, og for 10 år siden flyttede de ind i Rugens Kvarter.

I dag kører de ikke længere rundt med campingvogn, men rejst - det bliver der stadig. Parret klarer sig selv i hjemmet, med mad, indkøb og det hele.

Diamantbrylluppet fejres derhjemme på dagen med den nærmeste familie.