Det skal være slut med lastbiler på Stensmosevej

Gennemkørende lastbiler er et problem for beboerne på Stensmosevej - nu skal det være slut

Beboerne langs Stensmosevej har flere gange over de seneste år henvendt sig til Albertslund Kommune og klaget over gener fra gennemkørende lastbiler, der ofte benytter vejen som et alternativ til Roskildevej.

Sammenligner man Stensmosevej med henholdsvis Damgårdsvej, Kærmosevej og Roholmsvej fremgår det, at der kører flere lastbiler, og at flere biler kører stærkt på Stensmosevej.

Forvaltningen foreslår derfor, at der etableres forbud mod gennemkørende lastbiler ved at opsætte skilte for hver ende af Stensmosevej samt i krydset Roholmsvej/Stensmosevej. Lastbilerne ledes derved hovedsagelig ad Damgårdsvej og Herstedøstervej, hvor de bløde trafikanter kan færdes på stierne langs med. Stensmosevej får mindre tung trafik, mindre støj og mere tryghed for cyklister.