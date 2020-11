Leif Pedersen, formand for Miljø- og Byudvalget, og Steen Christiansen, borgmester, foran et af de nye byggerier i Albertslund - Rådhus Have. Fremtidens byggerier handler bl.a. om cirkulær økonomi. Hvordan kan en kommune holde ressourcerne i kredsløb, når kommunen bygger, renoverer, indkøber og genanvender. Foto: brie

Det handler om klimaet: Hvorfor skal vi have en plan for det?

Udkastet til Klimaplan 2050 er i høring hos albertslunderne i otte uger.

Albertslund Posten - 28. november 2020

Albertslund har været i front på klimaarbejdet i mange år. Vi har kildesorteret, været Danmarksmestre i at spare på vandet, skåret på vores elforbrug og arbejdet med at cykle mere og bruge bilen mindre. Det hele dokumenteret i Grønt Regnskab.

Nu er en ny plan på vej. Som borgmester Steen Christiansen (Soc.) udtrykker det: "Den står på skuldrene af de gamle planer, som tog deres udspring i Grønt Regnskab tilbage i 1992 og den efterfølgende Agenda 21 handlingsplan ".

"I den nye plan tager vi fat på de overordnede linjer og de store områder på tværs af sektorer, og vi forsøger samtidig at skabe forbindelse til den store verden omkring os - for planen tager afsæt i Paris-aftalens målsætninger", siger Leif Pedersen (SF), formand for Miljø- og Byudvalget.

Udkastet til den nye klimaplan er godkendt af kommunalbestyrelsen og sammen med en mindretalsudtalelse fra Enhedslisten sendt i høring i otte uger.

Borgerne kan hente planen på kommunens hjemmeside, og her kan man gå direkte ind og kommentere og komme med gode forslag.

Den nye plan er samtidig del af et større samarbejde med klimaplaner, der startede med DK 2020 i Albertslund og 18 andre kommuner i 2019, og nu har fået selskab af yderligere 46 kommuner.

Hvad skal vi med planen? Hvad er Klimaplan 2050, og hvad skal vi med den?

Helt cool kan det beskrives sådan: Klimaplanen opstiller de overordnede retningslinjer for udledning af CO2, og stiler mod, at Albertslund Kommune er CO2-neutral og klimatilpasset by i 2050.

"Den nye plan er faktisk meget overskueligt bygget op. Den er delt op i tre tidslinjer: Hvad skal vi nå på de første fem år, hvad på de følgende 10 år og hvad på de sidste 15 år, for at komme i hus med planens mål", fortæller Leif Pedersen.

"Som læser kan man gå ind og se på de forskellige områder som klimatilpasning og natur, mobilitet, genanvendelse og ressourcer, energi osv. For hver periode er målsætninger og indsatser skrevet ned side om side", fortæller Leif Pedersen.

Samarbejde om klimaet "Man kan sige, at klimaplanen illustrerer, at vi har begrænsede ressourcer på kloden, og vi skal passe på dem", siger Steen Christiansen. "Planen fortæller, hvordan vi som kommune kan bidrage til det bæredygtige samfund. Planen rummer en række store områder, og vi tror på, at det kan svare sig at spille på hele klimapladen for at nå vores mål. Derfor er der både biodiversitet, belysning, transport, natur, energi og meget mere med i planen".

"Det vi gør i Albertslund, gør de også i de øvrige DK2020 kommuner i Danmark. Vi er forpligtet til at afrapportere løbende og fortælle de andre kommuner, hvad vi har gjort, hvad der er lykkedes, og hvad der ikke lykkedes. På den måde kan vi i fællesskab udvikle nye metoder til at komme i mål med klimaplanen", siger Steen Christiansen.

Kommenter planen "Det er væsentligt at understrege, at det udkast til klimaplanen, der kan læses nu, er forvaltningens forslag. Derfor er det vigtigt, at albertslunderne byder ind og kommenterer. Rigtig mange har allerede meget stor viden om klimaarbejde - det gælder f.eks. Brugergruppen i Albertslund", siger Leif Pedersen.

"Som politisk parti vil vi også kommentere. Vi synes f.eks. ikke, der er grund til at vente helt så lang tid, som planen skitserer, med at få gang i forskellige tiltag. Det haster med at blive fossilfri og bæredygtig, så lad os komme i gang, når det kan lade sig gøre".

"Klimaet er den vigtigste dagsorden vi har som samfund", understreger Steen Christiansen. "Hvis vi ikke forstår at vriste os fri af den fossilfri energiforsyning, vil vi om få år stå med et meget stort problem - og det vil blive dyrt at løse. Lige nu har vi muligheden for at udvikle samfundet, så vi også kan bevare de mange ting, vi finder naturlige og behagelige ved et moderne velfærdssamfund", slutter borgmesteren.

Planen kan ses og kommenteres her: www.albertslund.dk/ihoring