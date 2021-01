Der er forskel på sårbare grupper af mennesker. Derfor er der forskel på, hvem der må mødes, og hvem der ikke må, forklarer formand for Social- og Sundhedsudvalget, Pawe Østergaard Jensen (Soc.).

Derfor kan nogle mødes og andre ikke i det samme lokale

Det åbne dagcenter er lukket - og alligevel kan brugerne af "Stoppestedet" mødes samme sted. Socialudvalgsformanden forklarer, hvordan det kan lade sig gøre

Albertslund Posten - 11. januar 2021

Ikke alle corona-restriktioner virker umiddelbart lige logiske. Det har formanden for Social- og sundhedsudvalget, Paw Østergaard Jensen (Soc.) erfaret.

Han skriver på sin Facebook-væg:

"Nogle har spurgt til, hvordan det kan være, at "Stoppestedet" for socialt udsatte i Albertslund, kan holde julefrokost samme sted, som vi har lukket det åbne dagcenter ned".

Paw Østergaard Jensen forklarer:

"Det kan det, fordi de to grupper er meget forskellige. Ældre der bruger dagcentret, er ikke klienter med særlige sociale behov udover at være ældre og derfor måske har brug for praktisk- og sygepleje-hjælp. Det er meget ofte mennesker med flere ressourcer, og de er socialt velfungerende i det daglige."

"Brugerne af "Stoppestedet" er oftest væsentligt yngre. Og derfor ikke på samme måde i risikogruppen for at blive smittet med coronavirus. Det er desuden mennesker, der har stort behov for sociale aktiviteter. Vi skal nemlig tage et andet hensyn her: Hensynet til vores allermest socialt sårbare borgere. Derfor er det forsvarligt at holde åbent for "Stoppestedet" og lukke dagcenteret samme sted. Noget der i øvrigt er fuld dækning for i socialstyrelsens vejledning til kommunerne", siger Paw Østergaard Jensen.

"Derfor corona-vaccineres gruppen af brugere i f.eks. Stoppestedet også efter de ældre", understreger Paw Østergaard Jensen.

Derfor kom Albertslund sent i gang De første vacciner mod coronavirus blev givet i Albertslund onsdag. Beboere og personale på vores to plejecentre fik vaccinerne. Albertslund var blandt de sidste til at komme i gang.

"Hvorfor kom vi så sent i gang, når Albertslund jo rent faktisk ligger ret højt på listen over kommunernes smittetryk i Danmark?", spørger Paw Østergaard Jensen og svarer:

"Planerne for udrulning af vaccinerne blev lagt på det tidligere tidspunkt, hvor Albertslund lå langt nede på listen. Nu ligger vi højt - selvom vi dog er på vej ned igen".

"Og så er jeg i øvrigt imponeret over at det i lang tid er lykkedes for personalet at undgå smitte på plejecentrene. Humlehusene har ingen smitteudbrud haft, mens der desværre er smitte på en etage af Albertshøj og i rehabiliteringsafsnittet, og personalet arbejder hårdt lige nu".

"Når det er lykkedes indtil videre, hænger det sammen med, at vi har regelmæssige tests af personalet. Det har vi haft siden august. Så var en blandt personalet testet positiv, blev vedkommende hjemme, og smitten blev holdt væk".

"Situationen på Albertshøj er jo vanskelig. Vi kan ikke bare sætte ekstra personale ind, for der er faktisk stor mangel på varme hænder. Det betyder, at dem der er tilbage, må knokle ekstra. Vi skylder dem en meget stor tak for det arbejde de gør. Der arbejdes rigtig hårdt derude", siger Paw Østergaard Jensen.