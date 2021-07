Derfor er træer og buske pakket i et tykt lag spindelvæv

Spindemøl er en gruppe harmløse små sommerfugle. Deres larver laver det store fælles spind, der beskytter dem mod at blive spist af fugle, alt imens de selv æder alle bladene på træerne. I slutningen af juni forpupper larverne sig, og hen over sommeren begynder spindemøllene at flyve rundt - og så er de til gengæld en fest for småfuglene.

"Selv om larverne spiser alle blade, går træerne ikke ud. De skyder igen med de såkaldte Sankt Hans skud. Derfor skal de nok blive grønne igen, men det varer lidt, og selvfølgelig er det ikke sjovt for træerne, hvis spindemøllene kaster sig over dem år efter år. Til sidst kan det så være, de må give op. Men typisk kommer de igen. Hvis det er æbletræer, der er angrebet, bliver æblerne mindre det år, for træet kan jo ikke samle solenergi, når det mangler blade", fortsætter Povl Markussen.

"De traditionelle anbefalingerne lyder, at man skal børste spindet med en stiv kost eller vande det med en hård vandstråle for at få det lukket op, så fuglene kan komme til. Det har jeg nu aldrig haft succes med. Spindet er simpelthen for sejt. Så det bedste råd er at hjælpe naturen til selv at sørge for, at det ikke går så galt. Det gør man med god biodiversitet i haven med forskellige beplantninger, der giver gode forhold for nogle af larvernes naturlige fjender, bl.a. insekter som snyltehvepse. Mejser og musvitter spiser også gerne larverne. Derfor skal man sætte kasser op til dem", slutter Povl Markussen.