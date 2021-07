Derfor er de grønne arealer, rabatter og grøftekanter ikke klippet

"En af dem er, at driften af kommunens grønne arealer, rabatter og grøftekanter permanent bliver meget mindre intensiv. Det betyder helt konkret, at de, med visse undtagelser, alle sammen kun slås to gange om året med efterfølgende opsamling af vegetationen: en gang i foråret og en gang i efteråret. Der slås desuden altid en "sikkerhedskant" de steder, hvor vegetationen potentielt kan lægge sig udover en cykelsti eller et gangareal. På den måde opnår man fire ting".

Jorden udpines

"For det første udpines jorden, hvilket er en fordel, da det gør, at flere, forskellige planter kan gro på arealerne", siger Jacob Ruskov-Nielsen. "For det andet gør den mere næringsfattige jord det svært for fx græsser og bynke at overtage, hvilket på længere sigt vil give mindre pollen i luften. Pollen er i det hele taget en meget svær ting at styre, da der driver massive mængder pollen ind over Danmark fra store dele af verden hvert eneste år. Bidraget fra offentlige arealer over hele Danmark til den samlede mængde pollen er kun meget småt. For det tredje opnår man en højere diversitet af blomstrende planter på arealerne. For det fjerde sørger man for, at dyrelivet har føde på det tidspunkt af året, hvor de er allermest aktive".