Se billedserie Vandhaverne er helt tørlagt. Foto: Christina Otzen, HOFOR

Derfor er Vandhaverne tørlagt: Ny sluse kan bedre holde på vandet

HOFOR er ved at montere en ny sluse i Vandhaverne for at være sikre på at kunne styre vandet i Kanalen og Kongsholmparken.

Albertslund Posten - 09. marts 2021 kl. 05:53 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Siden indvielsen af Kongsholmparken, Vandhaverne og senest Kanalen har systemet drillet forsyningsselskabet HOFOR. Der er fundet løsninger i Kongsholmparken, og nu bør sidste sten være ved at være ryddet af vejen. En ny sluse skal erstatte den eksisterende i Vandhaverne. Den gamle er utæt og har derfor ikke kunnet styre vandet så godt som forventet.

"Vi har ikke fået helt det ud af hele systemet, som vi gerne ville. Selvom det er ærgerligt at grave op igen, så bliver vi nødt til at få en bedre sluse ned i Vandhaverne, så vi kan styre vandet. Vi skal sikre, at når det regner kraftigt, så bliver Kongsholmparken oversvømmet i stedet for byen. Og i tørre perioder skal slusen kunne 'holde på vandet', så der er en god vandstand i Kanalen", forklarer projektleder hos HOFOR, Gry Schwarz.

Arbejde i Vandhaverne HOFOR er begyndt på arbejdet i Vandhaverne. De to bassiner omkring slusen er blevet tørlagt, og fiskene blev flyttet af projektet og freelance biolog Katrine Søbye. Der blev flyttet flere end 100 fisk, masser af guldsmedelarver og vandsnegle bare i det første af bassinerne.

Nu skal den gamle sluse graves fri og løftes væk og i slutningen af marts ankommer den nye sluse. HOFOR forventer at kunne fylde Vandhaverne igen til april, og vil derefter teste på anlægget til forsyningsselskabet er sikre på, at slusen fungerer, som den skal.

Under arbejdet vil det være muligt at passere gennem Vandhaverne - der vil dog være korte perioder, når tunge elementer skal løftes og store maskiner arbejde, hvor det ikke er muligt at passere gennem Vandhaverne ud til Kongsholmparken.