Der skal være flere giftfri haver i Albertslund

Agenda Centeret opfordrer igen i år alle til at være med i konkurrencen Giftfri have

Albertslund Posten - 17. april 2020 kl. 05:54 Af Jørgen Brieghel

Sidste år deltog 14 boligområder i Albertslund i Agenda Centrets konkurrence om at få flest giftfrie haver tilmeldt på www.giftfri-have.dk. Det gjorde 186 haveejere, og kommunen fulgte trop ved at tilmelde alle kommunale arealer.

Men det kan blive meget bedre....

"Det er et godt udgangspunkt for at gøre Albertslunds grønne arealer giftfrie, men vi skal have mange flere private haveejere med, før vi kan kalde vores by gift-fri", siger Signe Landon fra Agenda Centeret.

"I dag har 272 tilmeldt deres have. Det er 3 gange så mange, som gennemsnittet i resten af Danmark, men slet ikke nok, hvis det er noget, der skal springe i øjnene, at vi i Albertslund er ekstraordinært mange, der passer på vores natur og grundvand, og som synes, det er vigtigt at inspirere andre. Derfor vil vi i Agenda Centeret igen i år lave en konkurrence, hvor det dog ikke er boligområderne, der kan tilmelde sig, men hvor det er den enkelte haveejer, der kan tilmelde sig", siger Signe Landon.

Simple regler Reglerne for konkurrencen er meget simple

For at deltage i konkurrencen skal man tilmelde sin have på www.giftfri-have.dk, og derefter gå ind på Agenda Centerets Facebookside og skrive: "Tilmeldt giftfrihave". Det skal man gøre inden den 15.6.2020, hvor alle, der har tilmeldt deres have, kan få et lille træ, der er godt for biodiversiteten, til udplantning. Endvidere vil der blive trukket lod blandt deltagerne om tre gavekort til planter på 500 kr.

"Vi håber også, at jer, der i forvejen dyrker jeres have giftfri, vil give jeres holdning til kende ved at tilmelde jeres have, så I kan være med til at sende et signal om, at vi mener det seriøst, når vi i Albertslund siger, at vi vil passe på naturen og grundvandet", lyder det afslutningsvis fra Signe Landon.