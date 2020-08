Der skal findes en løsning, så Kæmpen Thomas ikke forgår

Normalt kan man bare kravle rundt på ham eller tage et hvil på et af de lange ben. Det har mange benyttet sig af.

"Kæmperne har tiltrukket utroligt mange besøgende i de år, vi har haft dem på Vestegnen. I Albertslund kender alle kæmpen på bjerget, og der er forståeligt nok mange, som er ærgerlige over, at han ikke helt ligner sig selv længere, og at man ikke må kravle på ham."

Løbende reparationer

Kommunen har løbende repareret på ham, og i 2018, da Thomas Dambos team rykkede ud med hammer, sav og søm, bragte vi også en artikel her i avisen. Desværre betyder hans placering i skoven, at de ubehandlede genbrugsbrædder i træ er ved at gå til. "Det var faktisk meningen, at han skulle væk igen. Han er et midlertidigt værk. Men vi vil meget gerne beholde ham, så derfor skal vi finde en løsning, så han kan blive sig selv igen. Og vi skal skynde os at finde en løsning", slutter Steen Christiansen.