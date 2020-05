Se billedserie Jørn Jensby er begejstret over, at byggeriet af den tredje hal nu er gået i gang.

Den er god nok: Byggeriet af en ny hal er i gang

Der har været talt om det i årtier, men nu er arbejdet med den tredje hal på Albertslund Stadion gået i gang

Albertslund Posten - 12. maj 2020

Mandag den 4. maj 2020 blev dagen, hvor gravemaskiner gik i jorden for at planere og gøre klar til byggeriet af den tredje hal på Albertslund Stadion.

Et projekt, der har været talt om, lige så længe stadion har eksisteret. Der var ikke råd til den i starten, men alle har ønsket sig den lige siden.

Den tredje hal står færdigt næste sommer - 50 året for indvielsen af Albertslund Stadion.

Kommunalbestyrelsen har på sit marts-møde sagt ja til opførelse af hallen.

Forslagene til den nye hal har været i udbud, at det er firmaet Base Erhverv A/S, der står for byggeriet, der vil koste 32 mio. kr.

Dejlig dag "Det var en fantastisk dejlig dag, da byggeriet gik i gang. Det er svært at skjule sin begejstring", siger Jørn Jensby (Soc.), formand for Idrætsrådet. "Denne hal bliver til gavn for idrætslivet i Albertslund - ja for hele byen, og den vil på bedste vis understøtte den byudvikling, der også er i gang. Det er nemlig helt naturligt, at når nye familier skal flytte til Albertslund, er gode fritids- og idrætstilbud et must".

"Tidsplanen blev lagt i september 2018, og den holder. Hallen vil stå færdigt i sommeren 2021. Det skyledes ikke mindst en meget bevidst indsats fra Idrætsråde".

Bedre rammer Udvidelsen af Albertslund Stadion skal skabe bedre rammer for foreningsidrætten og dermed give borgere i alle aldersgrupper mulighed for at dyrke motion og bevægelse og dermed leve et sundere liv.

Albertslund Kommune mangler i øjeblikket kapacitet til af huse alle sine foreninger. Med haludvidelsen skabes der derfor en hal som kan samle endnu flere foreninger på Albertslund Idrætsanlæg.

Den nye hal skal sammen med de to eksisterende haller på anlægget skabe et multifunktionelt halkompleks, som nu og i fremtiden, vil kunne rumme mange forskellige former for idræts- og bevægelsesaktiviteter.

Arebjdsgruppe nedsat "Tidligt i forløbet blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle komme med de ønsker, foreningerne og Idrætsrådet har til en ny hal. Herefter blev halindvielsen kørt via de politiske udvalg og til slut endeligt besluttet i kommunalbestyrelsen. Det har været en lang vej, men det er gået fantastisk flot. Vi har fået samlet godt op på alle de ønsker, der var til en ny hal", siger Jørn Jensby.

Mange har nok hørt Jørn Jensby slutte hvert møde med ordene: "...og så skal det bygges i røde mursten".

"Det har ligget mig meget på sinde, at en tredje hal skulle fald pænt ind i miljøet og de haller, som er der i forvejen. Desværre blev de røde mursten dyre i forhold til budgettet. Men vi har fået en løsning med en rød facade, der matcher flot med det bestående byggeri", siger Jørn Jensby.

Del af det samlede stadion "Den tredje hal vil blive en del af det samlede kompleks på stadion. Der bliver tilskueropbygning, som vi ikke har i de to andre haller, der bliver særskilte dommerpladser, og der bliver mulighed for at spille de fleste former for boldspil i hallen. Og så har AIF Gymnastik fået sit springmodul med plads til deres redskaber", siger Jørn Jensby.

I forbindelse med byggeriet af den nye hal, flyttes indgangspartiet tættere på den nuværende p-plads. Café-området beholdes og udvikles.

Der gøres også meget for at styrke samtidighed for familierne i forhold til idrætslivet. Det skal være naturligt, at hele familien kommer på stadion. De voksne tager måske løbeskoene på eller gør klar til håndbold, mens børnene dyrker andre former for idræt. Man er sammen, men laver forskellige aktiviteter og bruger stadion som fælles base.

Borgerne inviteres Første spadestik skulle have været taget, men som alt andet blev det påvirket af corona.

"Der vil på et senere tidspunkt blive inviteret til et større arrangement for alle borgere, og så ser vi naturligvis frem til rejsegildet næste år", siger Jørn Jensby.

Arbejdet med hallen handler lige nu om at forberede byggeriet og klargøre grunden. Når Badesøen forhåbentlig snart kan åbne, står byggeriet stille, og det genoptages først, når Badesøen lukker. For ikke at gøre adgangsmulighederne for badegæsterne vanskelige.

"Der er gjort alt for at tage hensyn til beboerne i området og for at tage hensyn til de idrætsforeninger, der bruger stadion. Således er byggepladsen gemt væk fra forområdet, og der vil blive taget hensyn, når der skal tung trafik ind på området", slutter Jørn Jensby